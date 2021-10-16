Опалювальний сезон: у Кабміні б'ють на сполох через брак вугілля

В Україні немає вугілля для опалювального сезону / УНІАН

У нашої країни немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону. Але Міністерство енергетики розраховує на вже підписані контракти і поставку копалин, заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов в ефірі програми Свобода слова.

Він зазначив, що на сьогодні Україна має мільйонні контракти на постачання вугілля.

"Дійсно, ситуація не дуже проста, але на сьогодні ми маємо контракти на імпорт вугілля на чотири мільйони, ще на два мільйони очікуємо до кінця опалювального сезону. Погоджуся, сьогодні вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка має бути", - розповів чиновник.

Немчінов також зазначив, що Міненерго розраховує на стабільну роботу атомних електростанцій.

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Шантаж Газпрому і Північний потік-2

Газову кризу в Європі пояснюють кількома факторами, серед яких дефіцит палива через низькі запасів газу в європейських газових сховищах після холодної зими і позиція Газпрому, який відмовився від додаткових поставок газу через ГТС України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менші обсяги постачання палива шляхом української газотранспортної системи. Тепер Газпром фактично поставив ультиматум ЄС: або дешевий газ і робота Північного потоку-2, або високі ціни на паливо і проблеми з поставками.

У компанії-операторі ГТС України заявили, що ціни на газ в Європі злетіли через політику Газпрому, який намагається виторгувати вигідні для себе умови в процесі сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи зазначили, що найменше газу в підземних сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. Експерти організації серед ключових причин кризи називають високий попит на паливо в ЄС минулої зими, а також дефіцит поставок скрапленого газу. При цьому в організації вважають, що ситуація на європейському газовому ринку як і раніше залишиться складною навіть у разі запуску Північного потоку-2.