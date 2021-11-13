Немає вугілля: в Україні не працюють більше половини блоків ТЕС

В Україні не працюють більше половини блоків ТЕС / УНІАН

Станом на 13 листопада в Україні не працюють 60% блоків теплоелектростанцій (ТЕС) ‒ через брак вугілля. Про це говорять дані, які опубліковані на сайті Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Повідомляється, що в даний час не працюють 20 енергоблоків на різних ТЕС по всій Україні. З них 14 не функціонують через відсутність вугілля, а на шести йдуть ремонтні роботи.

Варто відзначити, що на даний момент навантаження здійснюють тільки три блоки з 23 державних електростанцій.

На приватних ТЕС ситуація помітно краща-не працюють всього чотири енергоблоки Луганської теплоелектростанції. Вона переведена на економний режим роботи через брак вугілля, який на цю ТЕС зараз можна привезти тільки з території Російської Федерації.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявляв, що в Україн немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Також він сказав, що Міністерство енергетики розраховує на вже підписані контракти і поставку копалин.