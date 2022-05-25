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Битва за Донбас: ситуація складна, бої йдуть вже в самому Лимані, Авдіївка - під обстрілами - ЗМІ

25 травня 2022, 12:48

Попри важкі обстріли і атаки російських окупантів, тримаються населені пункти Вугледар, Мар'їнка та Красногорівка. ВСУ контролюють ситуацію.

Наслідки російських обстрілів Авдіївки
Наслідки російських обстрілів Авдіївки / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Ситуація на Донбасі - вкрай складна. На Донецькому, Лиманському та Авдіївському напрямках гаряче, ведуться бої. Збройні Сили України контролюють те, що відбувається, але боротьба дуже серйозна.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на джерела, Авдіївка та лінія фронту всю ніч були під обстрілами. У місті впродовж ночі було багато "прильотів". Через обстріли спалахнули пожежі.

На Лиманському напрямку теж ускладнення - бої ведуться вже в самому Лимані.

Попри важкі обстріли і атаки російських окупантів, тримаються населені пункти Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка.

читайте такожЗнищують все навколо: Сєвєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршуєтьсяЗа добу в Донецькій області загинули 12 мирних жителів, ще 10 осіб отримали поранення. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну через обстріли і бомбардування окупантів в області загинули 427 цивільних. Поранених на Донбасі вже 1156.

Кириленко уточнив, що ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі. Оскільки міста тимчасово окуповані, а путінські солдати замітають сліди своїх військових злочинів, встановити точну цифру загиблих і постраждалих майже неможливо.

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Скільки жертв серед мирних жителів на Донеччині / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Зазначимо, гуманітарна ситуація в Лимані вкрай складна. Зруйновані житлові будинки, розбиті комунікації. Тим часом, у місті досі залишаються приблизно 7-8 тисяч осіб. Можливості евакуювати людей немає. Ситуація з постачанням електрики, води і газу – критична. Їх немає в місті вже 1,5-2 місяці. Всі головні магістралі перебили росіяни. Також неможливо доставити людям медикаменти та продукти харчування.

Війна Росії проти України

Радник Офісу президента України Олексій Арестович раніше прогнозував, щоармія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня - початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка діятиме оперативніше. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні та південні регіони країни.

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