"Обидва важкі, без варіантів": на Азовсталі підірвалися двоє окупантів РФ

Маріуполь продовжує мстити російським військам, а Азовсталь продовжує битися навіть зараз.
Двоє російських окупантів підірвалися на міні в ході розмінування території заводу Азовсталь у Маріуполі.
Вони отримали важкі поранення під час розмінування території 24 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі.
Він уточнив, що поранення отримали два сапери з "ДНР". "Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть: без варіантів", - написав чиновник.
Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує мстити російським військам, а Азовсталь продовжує битися навіть зараз.
Оборона Азовсталі
На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками.
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Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.
У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.
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