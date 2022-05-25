РФ штурмує Сєвєродонецьк і Лиман: ЗСУ відбили атаки на двох напрямках, у ворога втрати

ЗСУ відбили атаки окупантів РФ на двох напрямках / Фото facebook.com/kpszsu

Противник активізував використання авіації з метою підтримки наступу наземного угруповання, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог активізував застосування авіації для підтримки наступу свого наземного угруповання. У зв'язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї, противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих і військових об'єктів на території України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Facebook Генштабу.

На Волинському і Поліському напрямках 7 батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Залишається загроза нанесення ворогів ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.

"На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнає опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в Сумській області з території Російської Федерації", - повідомляють у Генштабі.

На Харківському напрямку агресор здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Рубіжне. Ворог намагався вести наступ у напрямку Тернової, але зазнав поразки.

На Слов'янському напрямку підрозділи противника активних дій не вели, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки і створенні умов для відновлення наступу. Окупанти здійснювали обстріли зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ і Довгеньке. Також агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки окупанти ведуть бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, агресор веде наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступ в районі Комишувахи, Яковлівки та Троїцького, але зазнав поразки і втрат.

На Авдіївському напрямку агресор продовжує мінометні та артилерійські обстріли позицій сил оборони України та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів:

Авдіївка;

Піски;

Мар'їнка;

Оріхів;

Новоселиця.

Окупанти застосували штурмову та армійську авіацію в районах:

Кам'янки;

Авдіївки;

Новомихайловки.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював обстріли підрозділів українських військ і вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи з інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

"З метою ведення бойових дій і поповнення значних втрат у живій силі і техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу", - зазначають у Генштабі.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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