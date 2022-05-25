РФ не зацікавлена в закінченні війни, Путін живе у своєму інформаційному світі - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Переговори про припинення війни можна вести тільки з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогоднішній день мені здається, що чинний президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається йти на поступки. Ми боремося на своїй землі. Підкреслюю, що ця війна не проти кого-небудь, а за себе, за свою землю і за своє майбутнє" - підкреслив він під час виступу в ході Українського сніданку в Давосі, що транслювався в Facebook Офісу президента.

Він зазначив, що захисникам України нікуди йти і вони не збираються цього робити.

"Тому він (Путін. - Ред.) повинен жити, мені здається, в реальності, а його оточення має допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності, яку вони собі побудували протягом десятиліть", – зазначив президент.

За словами Зеленського, говорити сьогодні можна тільки з Путіним.

"В посередниках немає сенсу. Навіть у цих шахах, їх немає на цій дошці. Вони присутні в якомусь повітрі. Є одна людина - президент РФ. Коли він буде готовий вийти в реальність, як тільки він потрапить в реальність, він зрозуміє, що багато людей гине. Якщо він здатний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді напевно можна буде спробувати, якщо це не пізно, спробувати йти дипломатичним шляхом", - додав Зеленський.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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