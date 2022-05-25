УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ не зацікавлена в закінченні війни, Путін живе у своєму інформаційному світі - Зеленський

25 травня 2022, 10:09

Президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається, вважає Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Переговори про припинення війни можна вести тільки з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогоднішній день мені здається, що чинний президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається йти на поступки. Ми боремося на своїй землі. Підкреслюю, що ця війна не проти кого-небудь, а за себе, за свою землю і за своє майбутнє" - підкреслив він під час виступу в ході Українського сніданку в Давосі, що транслювався в Facebook Офісу президента.

Він зазначив, що захисникам України нікуди йти і вони не збираються цього робити.

"Тому він (Путін. - Ред.) повинен жити, мені здається, в реальності, а його оточення має допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності, яку вони собі побудували протягом десятиліть", – зазначив президент.

За словами Зеленського, говорити сьогодні можна тільки з Путіним.

"В посередниках немає сенсу. Навіть у цих шахах, їх немає на цій дошці. Вони присутні в якомусь повітрі. Є одна людина - президент РФ. Коли він буде готовий вийти в реальність, як тільки він потрапить в реальність, він зрозуміє, що багато людей гине. Якщо він здатний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді напевно можна буде спробувати, якщо це не пізно, спробувати йти дипломатичним шляхом", - додав Зеленський.

читайте такожУ Зеленського назвали головну проблему Путіна і розкрили умову відновлення переговорів

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще:

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:42

"Руку паралізувало, а сім'ю вбили окупанти": мер Львова розповів моторошну історію юної Вероніки

11:35

Чому Росія намагається підкорити Україну руками бойових бурятівПогляд

11:18

Укравтодор облаштує майданчики для відстою автотранспорту на під'їздах до кордонів

11:02

Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Москвою: у РФ відповілиВідео

11:00

"Має бути єдність у всьому": Зеленський розкритикував Європу через позицію щодо УкраїниВідео

Реклама
10:47

Чи зважиться НАТО на силове розблокування українських портів - Кулеба

10:42

Вантаж 200 для Чечні: ЗСУ "покришили" командирів з полку імені Кадирова

10:27

Урожай на заздрість сусідам: чим підгодувати малину в травні, щоби було багато ягідВідео

10:10

"Умови полону задовільні": командир захисніків Маріуполя вийшов на зв'язок з дружиною

10:09

РФ не зацікавлена в закінченні війни, Путін живе у своєму інформаційному світі - ЗеленськийВідео

09:38

Генерал-розвідник спрогнозував сценарій замаху на ПутінаВідео

09:37

Валькірія для українців: ексдепутат з Норвегії розповіла, чому приїхала воювати за Україну

09:16

"Потрібно діяти, поки тил працює": звільнити Крим важко, але реально - ізраїльський офіцерВідео

09:12

Росія готова підпалювати Європу: як відмова України капітулювати зіпсувала серйозним людям планиПогляд

08:59

Підстрелив "Грача": боєць ЗСУ вдруге за місяць збив літак РФВідео

08:52

Війна в Україні - початок Третьої світової, яку не переживе цивілізація: Сорос зробив прогнозВідео

08:45

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю і Кривому Рогу: є серйозні руйнування і жертва

08:30

Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2022: Терезам - сумнівні пропозиції, Водоліям - здійснення мрії

08:20

Боєць ЗСУ у свій день народження збив ворожий безпілотник на передовій

08:17

Потужні натовські САУ Caesar б'ють рашистів на фронті: фото, що вражаютьФотоВідео

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на червень: Овнам - гроші, Тельцям - виконання бажання, Близнюкам - цінний подарунокВідео

07:48

Віспа мавп може проникнути в Україну: хто потрапить під удар і як уберегтися

07:46

РФ провела таємну спецоперацію на затонулому крейсері Москва - розвідкаВідео

07:29

РФ штурмує Сєвєродонецьк і Лиман: ЗСУ відбили атаки на двох напрямках, у ворога втратиВідео

07:11

Кремль - на півдорозі, щоби визнати владу України "шанованими партнерами": Гіркін розкрив провал РФ

06:39

Брудна гра Німеччини і Франції щодо України: як німці та французи стали обслугою ПутінаПогляд

06:28

Вранці в Запоріжжі прогриміла серія потужних вибухів: перші подробиці ракетного ударуВідео

05:43

Від вбивств до депортації: путінські окупанти продовжують справу Сталіна - В'ятровичВідео

05:40

Путін очікував, що Зеленський здасть Крим та Донбас: Маломуж назвав сценарії атаки Росії на УкраїнуВідео

05:10

НАТО може оголосити Одещину закритою зоною: українське зерно є важелем впливу на Захід – експертВідео

04:38

Не гірше від магазинного: як швидко та легко зробити якісний пральний порошок вдома

04:28

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: секретний рецепт за 15 хвилинВідео

04:11

Зірка Вартових Галактики і старша донька Шварценеггера знову стали батьками

04:10

Спеки не буде: у червні Україну атакують небезпечні стихійні явищаВідео

03:40

Залишки від мила можна застосувати з користю: 4 практичні лайфхаки

03:39

Гаряча Демі Роуз в чуттєвому образі показала бюст 6 розміру

03:08

Путініст Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО

02:58

Анна Трінчер в купальнику похвалилася "новими" соковитими грудьми

02:37

Заговорять зуби будь-кому: 4 знака зодіаку з неперевершеним даром переконання

02:35

Гороскоп на літо 2022: 5 знаків зодіаку чекають неймовірні зміни

Реклама
02:26

Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями в Польщі

02:02

Експолковник британської армії розповів, чому російські окупанти регулярно терплять невдачі

01:32

Час завалювання трупами минув: експерт пояснив, чому Росії ніким і нічим воювати в Україні

01:09

Путін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує нова Буча і Маріуполь - історикВідео

00:51

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Ксенія Мішина розповіла, про що почала спілкуватися з Олександром Еллертом під час війни

24 травня, вівторок
23:56

З сімох людей вижили лише двоє: матір з дитиною викинуло з авто після обстрілу окупантівВідео

23:48

"Ми ледь-ледь вигрібаємо там": Арестович розповів про новий котел на сході УкраїниВідео

23:43

Зеленський вказав на головну помилку Росії у війні проти України

23:43

Підтримка України у війні проти РФ: експерт пояснив інтерес ВашингтонаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти