Останній великий наступ: армія РФ видихається, у ЗСУ перевага - NYT

У США оцінили ймовірність результату війни / Фото УНІАН

Після невдалої спроби захопити Київ російській армії доводиться задовольнятися малими досягненнями і зосереджуватися на менш амбітних цілях.

Як говориться в матеріалі The New York Times, після місяця активного наступу на Донбасі РФ домоглася обмеженого прогресу на Східному фронті. Основною метою тут залишається Сєвєродонецьк - найсхідніше місто, яке залишилося під контролем України і з декількох сторін відкрите для ударів російської артилерії.

Відзначається, що російським військам не вистачає сил, щоб вести бойові дії одночасно в багатьох районах. Зона найважчих боїв охоплює тільки 120 км і припадає на міста: Слов'янськ, Краматорськ і Сєвєродонецьк.

РФ зосереджує зусилля на Слов'янську, що дозволило б взяти в оточення десятки тисяч українських військових.

Українське військове командування очікує облоги, подібної Маріупольської. Найімовірніше, бійці ЗСУ будуть утримувати Сєвєродонецьк настільки довго, наскільки це буде можливо і завдавати якомога більше втрат російській армії.

Але всього цього РФ недостатньо, щоб взяти Донбас під повний контроль, якщо війна затягнеться, російська армія зіткнеться з ще більшими проблемами.

Разом з тим, повідомляється, що росіяни завдають втрат українським військам, але при цьому російська армія також втрачає особовий склад і техніку. У той же час, ЗСУ продовжує отримувати західну зброю, яку можна буде використовувати для контрнаступу.

Також в України краще налагоджена ротація особового складу, порівняно з РФ. Путін не наважився оголошувати загальну мобілізації, і ЗС РФ ведуть війну кількістю військовослужбовців, близьким до мирного часу.

Чим далі просуваються війська, тим довшими стають лінії постачання і тим вразливішими вони для українських контратак. З цієї причини частина російських військ буде передислокована для оборони вже зайнятих земель.

Росіяни мають обмежений час, щоб домогтися відчутних успіхів. Після цього ЗС РФ будуть змушені зайняти оборонні позиції, і хід війни сповільниться. Через недостатню кількість військових і техніки, битва за Донбас, ймовірно, стане останнім великим наступом у цій війні.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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