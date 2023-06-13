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Біолог пояснив, чи можливо загалом відновити Каховську ГЕС

Дмитро Відоменко
13 червня 2023, 08:53 оновлено 13 червня, 10:04
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Біолог Владислав Балинський каже, що поки в світовій історії ніхто в принципі не займався відновленням настільки великих гідрооб'єктів.
Балинський, підрив ГЕС
Владислав Балинський прокоментував варіант відновлення ГЕС / колаж Главред, фото "Зелений лист" та "Енергоатом"

Повернути первісний стан руслу Дніпра після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС буде дуже складно. Про це в інтерв'ю Главреду заявив хімік, біолог, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський.

"З моєї точки зору, коли багато хто посилається на заяви Укргідроенерго про нанесення безповоротних втрат, то не враховують, що тут в першу чергу йдеться про роботу гідроелектростанції. Але ніхто не дає оцінок стану греблі, тому що для цього потрібно як мінімум проводити експертизу", ‒ сказав він.

Балинський вважає, що весь проект необхідно буде ретельно прорахувати.

"Якщо ж говорити про те, яка полеміка ведеться в середовищі екологів, то необхідно розуміти, що екологи — люди досить консервативні. Тому зараз багато хто згадує про те, що на даному місці існували ділянки степової зони, в тому числі українські села, які були насильно виселені і затоплені комуністами. З тих пір вже сильно змінилася ситуація — цих ділянок степу немає, і їх відновлення навряд чи можливо. Тут, в першу чергу, необхідні консультації з гідрологами, грунтознавцями, геологами, щоб оцінити перспективи розвитку даної території без водного об'єкта. Тобто щоб зрозуміти, чи можливо це, або ж це буде млява пустеля, заповнена токсичним сапропелем", ‒ сказав він.

Хто такий Владислав Балинський

Владислав Балинський - хімік, біолог, Одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був в числі експертів "Групи 2 травня", що займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Балинський каже, що поки в світовій історії ніхто в принципі не займався відновленням настільки великих гідрооб'єктів.

"Іншими словами, повинен бути розроблений проект з урахуванням всіх ризиків. Це у випадку, якщо Україна не відновлюватиме цей об'єкт. Якщо ж буде, то також необхідно почути рекомендації фахівців. Повернути первісний стан руслу Дніпра в даній частині буде дуже складно. Тому що, по-перше, у світовій практиці таких проектів не було, і меандри річок відновлюють у більш мілководних річок. Тому майбутній процес відновлення доведеться розділяти на бажання, можливості, вартість і ризики", ‒ підсумував він.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Така вказівка точно віддавалася з кабінету президента РФ, адже такі рішення не приймаються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

Дивіться відео про те, що зробив світ, щоб попередити трагедію на Каховській ГЕС:

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Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС Владислав Балінський
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