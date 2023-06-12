Еколог пояснив, як вдарить по акваторії Чорного моря підрив Каховської ГЕС

За словами еколога, мільйони тонн грунту, які сотні років накопичувалися під водами Дніпра, всі будуть в лічені дні змиті в Чорне море.

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Чорне море, Балинський / колаж Главред, фото УНІАН і "Зелений лист"

Відходи промисловості - адже Каховське водосховище використовувалося в цілому ряді хімічних виробництв-після підриву ГЕС всерйоз вдарять по акваторії Чорного моря. Про це в інтерв'ю Главреду сказав хімік, біолог, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський.

"Підрив Каховської ГЕС - це трагедія планетарного масштабу. Поясню чому. По-перше, Прісноводні стоки річок, які формують співвідношення біогенних елементів у Чорному морі, у північно-західній його частині формуються трьома великими річками — Дніпром, Дунаєм та Дністром. Складова Дніпра в цьому досить серйозна, і саме він впливає на узбережжя Одеської затоки, тому що течія спрямована від гирла Дніпро-Бузького лиману в бік Одеси, Румунії та Болгарії", − сказав він.

Підвищення такої кількості стоків з розчиненими в них хімічними речовинами, каже Балинський, легко спровокує неприємні Морські явища.

"Саме стоки трьох річок формують притоку біогенів у Чорне море. В Одесі протягом декількох років ми спостерігали процеси так званого токсичного цвітіння. Йшлося про масовий розвиток мікроорганізмів, в першу чергу ціанобактерій або синьо-зелених водоростей, а також цілого ряду інших такого ж роду одноклітинних водоростей, які при масовому розмноженні викликають токсичні явища. Адже мова йде про отруєння води рядом хімічних речовин, аж до фіксації цвітіння дінофітових (червоних) водоростей, або так званого червоного припливу. Це явище досить відоме в більш південних широтах, і воно вважає небезпечним, тому що були зареєстровані смертельні випадки при вживанні морепродуктів через те, що ці мікроорганізми виділяють велику кількість отруйних речовин в навколишнє середовище. А оскільки ці речовини ще й летючі, то такі речовини виділяються і в повітря. Підвищення такої кількості стоків з розчиненими в них хімічними речовинами (а тільки з річки Дніпро вони збільшаться в сотні разів), в подальшому призведе до токсичних цвітінь, що може спровокувати заморні явища", − сказав еколог.

Хто такий Владислав Балинський Владислав Балинський - хімік, біолог, Одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був в числі експертів " групи 2 травня", що займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

За його словами, мільйони тонн грунту, які сотні років накопичувалися під водами Дніпра, всі будуть в лічені дні змиті в Чорне море.

"Найтриваліший і найсерйозніший фактор впливу на Чорне море - винос органіки у вигляді величезної кількості відкладень, нерозчинних у воді: мули сапропель, які накопичувалися десятки років, залишки рослин, тварин і змив скотомогильників з прибережної частини населених пунктів. А також залишки промисловості, адже Каховське водосховище використовувалося в цілому ряді хімічних виробництв в Кривому Розі та ряді інших міст. Все це буде змиватися в море. Змиття сапропелю з дна Каховського водосховища залежить від ряду факторів і його складно спрогнозувати. Ми поки не знаємо, на яку висоту була зруйнована Гребля: якщо залишилася хоча б половина, то змивання сапропелю тут буде в меншій мірі. Найголовніше, що мільйони тонн грунту, які за сотні років накопичилися в дельті Дніпра у вигляді острівців, всі будуть прочищені великою водою і буквально в лічені дні змиті в акваторію Чорного моря. І ці відкладення потоком води Змиє далеко в море, що загрожує відкладеннями мулу, які стануть черговим локальним джерелом замору, які будуть спостерігатися значно частіше, особливо в північно-західній шельфовій зоні. І коли настане екологічний баланс, говорити вкрай складно", − підсумував Балинський.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Така вказівка точно віддавалася з кабінету президента РФ, адже такі рішення не приймаються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

Дивіться відео - Що зробив світ, щоб попередити трагедію на Каховській ГЕС:

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