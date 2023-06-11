Бій тривав 2 доби: військовий розповів важливі подробиці звільнення Нескучного

Російські окупанти намагалися контратакувати, однак у них не вийшло. В українських захисників залишається потенціал для контрнаступу.

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ЗСУ дві доби боролись за Нескучне / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові звільнили населений пункт Нескучне в Донецькій області. Однак штурм легким не назвеш, адже кількість окупантів була більша, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні. Про це заявив командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець". Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Військовий зазначив, що окупанти вже чекали на цьому напрямку масштабний наступ ЗСУ. Однак українські захисники захопили населений пункт силою піхоти батальйону. Важкий бій тривав дві доби.

"Штурм був не з легких, сили ворога переважали нас у кількості і мали тактичну перевагу, тому що знаходилися в обороні. В цілому, ворог, звичайно, чекав на наш наступ, але, як зізнався полонений, вони чекали на техніку, на масовий наступ танків, бронемашин, тому вони й були здивовані наступом піхотних підрозділів і мужністю, майстерністю та відданістю справи усіх наших бійців, а також своєчасній допомозі суміжних підрозділів", - сказав "Македонець".

Окупанти намагалися контратакувати, однак в них нічого не вийшло.

"Вони вперто трималися і контратакували, але деморалізував їх саме наш опір, те, як ми вперто провели цю операцію. Тоді вони почали відхід. Потенціал рухатися далі, звичайно, є", - сказав військовий.

Дивіться відео про звільнення Нескучного:

Раніше у Міноборони також підтвердили звільнення Благодатного у Донецькій області, а також Макарівки.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Контрнаступ ВСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяви пропагандистів Росії про, мовляв, "початок контрнаступу ЗСУ", сказав, що такі відомості не відповідають дійсності. За словами Данілова, ворог переплутав окремі операції армії України з контрнаступом. Масштабна операція ще попереду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сили оборони України на поточний момент проводять оборонні та наступальні дії, щоб перевірити оборонні лінії загарбників РФ. Коли і де будуть наступати ЗСУ, вже вирішено на Ставці верховного головнокомандувача військами Володимира Зеленського.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ ведуть наступ на чотирьох напрямках. За інформацією аналітиків, українські війська просунулися під Бахмутом, на заході Донецької області і в Запорізькій області.

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