Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

У Росії все більше проблем в економічному секторі.

Росіянам не вистачає все більше грошей для ведення війни

Що сказав Загородній:

Ринок нафти впливає на можливість РФ фінансувати війну

Росія скорочує витрати на оборонку

Цього року ситуація в економіці РФ погіршилась

Ситуація на ринку нафти вже відбивається не тільки на російській економіці, але й на фінансуванні країною-агресоркою війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Яскравими прикладами цього є необхідність РФ скорочувати витрати на виробництві зброї, а також це вже видно із заборгованостей на підприємствах оборонки РФ – їм скоротили виплати ще в середині минулого року.

"Все це неодмінно впливатиме на оборонний бюджет РФ, тому що грошей все більше і більше не вистачатиме", - зауважив експерт.

Загородній зауважив, що навіть за стартом 2026 року видно, що в Росії проблем більше, ніж було минулого року, коли перший квартал 2025-го росіяни так-сяк пройшли завдяки тому, що тоді ще зберігалися більш-менш високі ціни на нафту.

Ціна на нафту

Яка країна може відмовитися від російської нафти

Главред писав, що за словами Загороднього, США вже почали тиснути на російський танкерний флот, а він обслуговував Росію, Венесуелу та Іран одночасно. Також американці отримали доступ до венесуельської нафти і хочуть забезпечити її гарантований збут, щоб американські компанії могли в цю сферу інвестувати.

Тому в усьому, що стосується нафти, в рішучості США можна не сумніватися. І Індію американці дотиснуть, у них є для цього важелі тиску. На відміну від Китаю, у якого, навпаки, є важіль тиску на США.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що економіка Росії поступово наближається до катастрофи. Це відображається і на курсі рубля. У 2026 році російська валюта може обвалитися до рекордних показників.

Раніше повідомлялося, що на четвертий рік повномасштабної війни у Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів.

Напередодні повідомлялося, що Росія перебуває зараз у найслабшій економічній позиції за останній час. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

