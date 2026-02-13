Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

Стисло:
- Син Анни Сагайдачної отримав травму
- Артистка розкрила обставини інциденту
Анні Сагайдачній на власному досвіді довелося переконатися в підступності зимової негоди - вона привела акторку і її шестирічного сина Тимофія прямісінько до хірурга. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Insatgram.
З хлопчиком стався нещасний випадок. Через погодні умови слизько зараз не тільки на вулиці, але і в приміщенні. Тимофій послизнувся на плитці і розбив підборіддя. Рана виявилася глибокою, і дитині знадобилася професійна медична допомога.
Анна повідомила, що її синові наклали два шви. Вона нагадала про важливість зберігати пильність в екстремальних погодних умовах.
"Вечір пішов не за планом... Будьте дуже обережні не лише на вулицях, але і заходячи в приміщення, де скрізь плитка. Два шви на підборідді", - пише акторка.
Раніше Главред розповідав, що відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом. Деталі інциденту розкрила дружина лідера українського гурту Ot Vinta, художника і військовослужбовця Юрія Журавля.
Також легендарна українська акторка Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям. Затяжна зима для артистки кіно і театру видалася особливо важкою.
Про персону: Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
