Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

Анна Сагайдачна звернулася до хірурга за допомогою.

Анна Сагайдачна діти - акторка розповіла про травму сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Стисло:

Син Анни Сагайдачної отримав травму

Артистка розкрила обставини інциденту

Анні Сагайдачній на власному досвіді довелося переконатися в підступності зимової негоди - вона привела акторку і її шестирічного сина Тимофія прямісінько до хірурга. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Insatgram.

З хлопчиком стався нещасний випадок. Через погодні умови слизько зараз не тільки на вулиці, але і в приміщенні. Тимофій послизнувся на плитці і розбив підборіддя. Рана виявилася глибокою, і дитині знадобилася професійна медична допомога.

Анна повідомила, що її синові наклали два шви. Вона нагадала про важливість зберігати пильність в екстремальних погодних умовах.

"Вечір пішов не за планом... Будьте дуже обережні не лише на вулицях, але і заходячи в приміщення, де скрізь плитка. Два шви на підборідді", - пише акторка.

Анна Сагайдачна діти - актриса розповіла про травму сина / фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Про персону: Анна Сагайдачна Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

