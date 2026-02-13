В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФ

На щастя, обійшлося без людських жертв, подальшого загоряння та детонації.

Під ударом житлові квартали: як Одеса пережила атаку 13 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/odesaMVA

Коротко:

Армія РФ атакувала Одесу ударними дронами

Є "прильоти" у два багатоповерхові житлові будинки

Пожежі оперативно ліквідовані, жертв немає

В ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Одесу дронами. Пошкодження зафіксовані в двох районах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Подробиці розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, є "прильоти" в два багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджені квартири на верхніх поверхах.

"На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння і детонації", - зазначив чиновник.

Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовані. Вибуховою хвилею пошкоджено скління в дитячому садку та гімназії.

На місцях з ночі працюють комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, прибирають уламки і закривають віконні прорізи плівкою. Розгорнуто оперативні штаби для допомоги населенню.

Повітряні атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, ввечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби.

В ніч на 12 лютого російська окупаційна армія в черговий раз атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

У ДТЕК повідомили, що в ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

Українців попередили про масовану атаку РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.

На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.

Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

