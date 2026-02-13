В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФ

Коротко:
- Армія РФ атакувала Одесу ударними дронами
- Є "прильоти" у два багатоповерхові житлові будинки
- Пожежі оперативно ліквідовані, жертв немає
В ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Одесу дронами. Пошкодження зафіксовані в двох районах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Подробиці розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, є "прильоти" в два багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджені квартири на верхніх поверхах.
"На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння і детонації", - зазначив чиновник.
Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовані. Вибуховою хвилею пошкоджено скління в дитячому садку та гімназії.
На місцях з ночі працюють комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, прибирають уламки і закривають віконні прорізи плівкою. Розгорнуто оперативні штаби для допомоги населенню.
Повітряні атаки РФ на Одесу - останні новини
Як писав Главред, ввечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби.
В ніч на 12 лютого російська окупаційна армія в черговий раз атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.
У ДТЕК повідомили, що в ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.
Українців попередили про масовану атаку РФ
Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.
На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.
Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.
Про персону: Сергій Лисак
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
