Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

Хоча скорочення населення в Україні триває з 1993 року, війна істотно посилила і змінила динаміку демографічного спаду.

https://glavred.net/ukraine/million-lyudey-v-god-kak-voyna-sokratila-naselenie-ukrainy-demograf-10740428.html Посилання скопійоване

Демографічна криза в Україні посилюється / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

За роки війни Україна щорічно втрачає в середньому близько 1,15 млн осіб

Точні масштаби міграції встановити складно

Актуальних демографічних прогнозів поки що немає

За роки повномасштабної війни Україна щорічно втрачає понад мільйон осіб через природне скорочення та міграцію. Про це свідчить аналіз демографічної ситуації за останні чотири роки.

Як пише ТСН, Міністерство юстиції реєструє народження і смерть лише на підконтрольній території. А вона була різною з 2022-го по 2025 рік. В середньому за чотири роки війни в Україні щорічно народжувалося близько 185 тисяч дітей, тоді як помирало приблизно 505 тисяч осіб. Таким чином, середньорічне природне скорочення становило близько 320 тисяч осіб.

відео дня

Крім того, значний вплив має міграція. За усередненими даними реєстрації перетину західного кордону, щорічне скорочення населення через виїзд за кордон досягає близько 830 тисяч осіб.

У сумі природне зменшення і міграція дають приблизно 1 мільйон 150 тисяч втрат населення щорічно.

При цьому точний масштаб міграції встановити складно. У 2022 році на кордоні фіксувалися проблеми з обліком перетину, частина громадян не мала паспортів, а деякі могли виїхати нелегально. Також невідома точна кількість українців, які виїхали до Росії або через її територію до країн Європи.

Додатковим фактором залишається втрата територій — частина населення залишається на тимчасово окупованих землях, проте точну чисельність оцінити неможливо.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун розповів, що смертність в Україні перевищує народжуваність ще з 1991 року.

"На 100 народжень у 2025 році у нас було 288 померлих. Це співвідношення дуже погане, тобто практично втричі помирає більше українців, ніж народжується. Така ж приблизно ситуація була в 2024 році, а в 2022 і 2023 роках дещо краща, але не дуже. Тому всі труднощі демографічної ситуації залишаються в країні", - пояснив він.

Гладун зазначив, що на даний момент немає демографічних прогнозів щодо ситуації в Україні на найближчі роки.

"Свіжих прогнозів немає. Зараз ми намагаємося оцінити чисельність населення на підконтрольній території, але поки цю роботу ще не закінчили. А після цього будемо намагатися розробити різні сценарії, прогнози тощо", - зазначив він.

Населення України за роками / Інфографіка: Главред ​

Також Гладун додав, що умови, за яких українські біженці повернуться додому, практично не змінилися. Головні фактори - це закінчення війни, наявність роботи і житла в Україні й те, що у наших громадян зараз є за кордоном.

Експерт вважає, що, можливо, ситуація почне прояснюватися після березня 2027 року, тому що в ЄС прийнято рішення, що всім країнам, де перебувають наші вимушені мігранти, запропоновано або розглянути можливість надання якогось офіційного статусу, або запропонувати нашим громадянам повернутися додому.

"Але у зв'язку з тим, що українцям дозволили вільно переміщатися по всіх країнах ЄС, можливо, що країни будуть проводити різну політику, і вже наші громадяни будуть вирішувати — повертатися їм додому або просто змінити країну перебування, набувати громадянство іншої країни. Все це буде трохи більше ніж через рік. Тоді і буде видно", — резюмував Гладун.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн з найвищим рівнем смертності і найнижчим показником народжуваності в світі. Про це свідчать дані останніх звітів Центрального розвідувального управління США з глобальної статистики смертності та народжуваності.

У 2024 році демограф Олександр Гладун спрогнозував, що буде з населенням України після війни.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що в найближчі роки чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також стало відомо, якою буде чисельність населення України в 2051 році.

Про персону: Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

На Україну чекає нова хвиля еміграції: експерт

Коли в Україні скасують військовий стан, країну чекатиме друга хвиля еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Таку думку озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

Демограф впевнена: якщо українська влада не поверне жінок після війни, чоловіки виїдуть. Цим ризиком "не можна нехтувати".

"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону, щоб, зокрема, зменшити новий відтік звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання виїхати буде менше", – сказала Лібанова в інтерв'ю ВВС Україна.

Інші новини:

Про персону: Елла Лібанова Елла Лібанова - українська соціоекономістка та, демографка, експертка з економіки праці. Академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економіст України (2002). Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Перша за роки існування НАНУ жінка – член її президії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред