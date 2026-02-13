Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

Іван Білаш розповів про почуття до відомої ведучої.

Леся Нікітюк - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Зірка "Тихої Нави" розповів про закоханість у Лесю Нікітюк

Де вони познайомилися

Відомий український актор Іван Білаш зізнався у почуттях до Лесі Нікітюк. В інтерв'ю Аліні Доротюк він розповів про те, що працював разом із зіркою.

Білаш повідомив, що під час роботи на Новому каналі почав перетинатися з Лесею спочатку на шоу "Хто зверху?", а пізніше — на зйомках "Хто проти блондинок". Зустріч з Нікітюк залишила незабутнє враження на актора — він зізнався, що тремтів під час їхньої взаємодії.

Іван Білаш - Тиха Нава / скрін з відео

"Вона проходила, і мене трясло", — згадав Іван.

Зірка "Тихої Нави" підкреслив, що Леся — винятковий професіонал своєї справи, і розповів про кумедну ситуацію, яка сталася на зйомках.

"Я виходив до неї в кадр з чимось, я щось виносив... Перший раз вийшов, вона мені каже: "Зачекай, ти будеш стояти тут". Я запитав, чому. Вона відповідає: "Тому що мені 32 роки, я на твоєму тлі виглядаю на 25"", — зізнався Білаш.

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Кохання підштовхнуло хлопця і до несподіваних вчинків. Під час спілкування Іван так хотів справити враження, що збрехав Лесі Нікітюк заради її уваги.

"Я був закоханий у неї. Я їй навіть збрехав, що у нас день народження в один день", — розкрив актор.

Леся Нікітюк — особисте життя

Довгий час Леся Нікітюк приховувала своє особисте життя, жартуючи про статус "холостячки", проте наприкінці 2024 року телеведуча офіційно підтвердила роман з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Обранець Лесі молодший за неї на 8 років, він є офіцером морської піхоти.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

