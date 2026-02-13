Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

Христина Трохимчук
13 лютого 2026, 10:17
126
Іван Білаш розповів про почуття до відомої ведучої.
Леся Нікітюк - стосунки
Леся Нікітюк - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Зірка "Тихої Нави" розповів про закоханість у Лесю Нікітюк
  • Де вони познайомилися

Відомий український актор Іван Білаш зізнався у почуттях до Лесі Нікітюк. В інтерв'ю Аліні Доротюк він розповів про те, що працював разом із зіркою.

Білаш повідомив, що під час роботи на Новому каналі почав перетинатися з Лесею спочатку на шоу "Хто зверху?", а пізніше — на зйомках "Хто проти блондинок". Зустріч з Нікітюк залишила незабутнє враження на актора — він зізнався, що тремтів під час їхньої взаємодії.

відео дня
Іван Білаш - Тиха Нава
Іван Білаш - Тиха Нава / скрін з відео

"Вона проходила, і мене трясло", — згадав Іван.

Зірка "Тихої Нави" підкреслив, що Леся — винятковий професіонал своєї справи, і розповів про кумедну ситуацію, яка сталася на зйомках.

"Я виходив до неї в кадр з чимось, я щось виносив... Перший раз вийшов, вона мені каже: "Зачекай, ти будеш стояти тут". Я запитав, чому. Вона відповідає: "Тому що мені 32 роки, я на твоєму тлі виглядаю на 25"", — зізнався Білаш.

Леся Нікітюк, Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Кохання підштовхнуло хлопця і до несподіваних вчинків. Під час спілкування Іван так хотів справити враження, що збрехав Лесі Нікітюк заради її уваги.

"Я був закоханий у неї. Я їй навіть збрехав, що у нас день народження в один день", — розкрив актор.

Леся Нікітюк — особисте життя

Довгий час Леся Нікітюк приховувала своє особисте життя, жартуючи про статус "холостячки", проте наприкінці 2024 року телеведуча офіційно підтвердила роман з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Обранець Лесі молодший за неї на 8 років, він є офіцером морської піхоти.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов з в'язниці, вирішив повернутися до акторської кар'єри. Але путіністу не вдалося це зробити спокійно і його взяли під державну охорону, щоб захистити від очей публіки.

Також на Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 розгорівся скандал через заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі з фотографіями загиблих спортсменів. На рішення МОК емоційно відреагувала Анна Різатдінова.

Вас може зацікавити:

Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

12:00Аналітика
Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:34Україна
Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Останні новини

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робити

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

Реклама
11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВідео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

Реклама
09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть ІндіюПогляд

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?Погляд

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВідео

03:04

Як уникнути відключень світла наступної зими - названо три кроки

02:00

"Тут цього немає": чому Галина Безрук зрадила Україну насправді

01:30

Бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою

01:16

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

00:48

Міша Кацурін показав справжню Надю Дорофеєву в реальному житті

00:39

Зацвітуть уже в травні: які квіти варто сіяти на розсаду вже заразВідео

00:01

У пошуках себе: 12-річний Гаррі Галкін змінив імідж

Реклама
12 лютого, четвер
23:53

Звичайна яєчня заграє новими фарбами: який секретний інгредієнт варто додати

23:26

Не ромкомами єдиними: найкращі трилери для перегляду в День всіх закоханих

23:20

Наслідки атак б’ють по світлу: оновлений графік для Дніпропетровщини на 13 лютогоФото

23:13

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

23:07

Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

23:04

Український відомий співак пішов на крайні заходи - причина

22:17

"Одна дівчина": Андрій Федінчик розповів про особисте життя

21:56

Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

21:47

Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

21:44

Чому не можна облизувати губи: експерти розкрили правду

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти