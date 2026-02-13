Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

Останнім часом російська армія масштабувала використання керованих авіаційних бомб.

Експерт спрогнозував ймовірну дату нової масованої атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ/Facebook, Владислав Селезньов/Facebook

Головне з новини:

Потепління не зменшує ризику нового масованого удару РФ:

Росія встановила рекорд за застосуванням КАБів - понад 300 за попередню добу

Аналітик припускає, що чергова масована атака можлива вже найближчими вихідними

Попри поступове підвищення температури в Україні, загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою.

Про це в коментарі для ТСН заявив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який проаналізував останню динаміку повітряних атак.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі у плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

"Фактор погодних умов не буде визначальним під час планування росіянами їхніх ракетних та дронових атак. Ключове - це наявні ресурси… росіяни використовують все, що мають… Водночас росіяни розуміють, що навряд чи їм доцільно здійснювати поодинокі пуски ракет. Розраховують на те, що під час масованих пусків бодай частина ракет влучить по цілі.

Рекордне застосування авіабомб

Аналітик наголошує, що останнім часом РФ різко збільшила використання керованих авіабомб. За його словами, добовий показник (12 лютого) перевищив 300 КАБів - це найбільший за весь час повномасштабної війни. Бомби вражають прифронтові території, а дистанція понад 100 км уже стала звичною.

"Я думаю, що окупанти використовують те, що їм лишилось у спадок від СРСР", - додав він.

Коли можливий новий удар

Селезньов припускає, що чергова масована атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

"Для себе особисто я вивів формулу, що росіяни зазвичай намагаються нас атакувати під час вихідних… Я б не виключав варіанту, що атака може статися цими вихідними", - сказав аналітик.

Політичний підтекст

Росія продовжує застосовувати тактику концентрованих ударів по окремих містах, як це сталося в ніч проти 12 лютого, коли ракети летіли на Київ і Дніпро. На думку Селезньова, такі дії можуть мати не лише військову, а й політичну мотивацію.

"Цілком ймовірно, що у військову раціональність втручається політична доцільність… можливо, РФ у такий спосіб намагається продемонструвати свою готовність тиснути далі", - припустив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що наступний раунд переговорів у форматі Україна–США–Росія запланований на 17 або 18 лютого у США.

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки.

Крім того, в ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Деталі розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Також російські окупанти атакували Київ та область ракетами. Внаслідок цього серйозних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

