Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

Дар'я Пшеничник
13 лютого 2026, 08:28
Останнім часом російська армія масштабувала використання керованих авіаційних бомб.
Експерт спрогнозував ймовірну дату нової масованої атаки РФ

Головне з новини:

  • Потепління не зменшує ризику нового масованого удару РФ:
  • Росія встановила рекорд за застосуванням КАБів - понад 300 за попередню добу
  • Аналітик припускає, що чергова масована атака можлива вже найближчими вихідними

Попри поступове підвищення температури в Україні, загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою.

Про це в коментарі для ТСН заявив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який проаналізував останню динаміку повітряних атак.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі у плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

"Фактор погодних умов не буде визначальним під час планування росіянами їхніх ракетних та дронових атак. Ключове - це наявні ресурси… росіяни використовують все, що мають… Водночас росіяни розуміють, що навряд чи їм доцільно здійснювати поодинокі пуски ракет. Розраховують на те, що під час масованих пусків бодай частина ракет влучить по цілі.

Рекордне застосування авіабомб

Аналітик наголошує, що останнім часом РФ різко збільшила використання керованих авіабомб. За його словами, добовий показник (12 лютого) перевищив 300 КАБів - це найбільший за весь час повномасштабної війни. Бомби вражають прифронтові території, а дистанція понад 100 км уже стала звичною.

"Я думаю, що окупанти використовують те, що їм лишилось у спадок від СРСР", - додав він.

Коли можливий новий удар

Селезньов припускає, що чергова масована атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

"Для себе особисто я вивів формулу, що росіяни зазвичай намагаються нас атакувати під час вихідних… Я б не виключав варіанту, що атака може статися цими вихідними", - сказав аналітик.

Політичний підтекст

Росія продовжує застосовувати тактику концентрованих ударів по окремих містах, як це сталося в ніч проти 12 лютого, коли ракети летіли на Київ і Дніпро. На думку Селезньова, такі дії можуть мати не лише військову, а й політичну мотивацію.

"Цілком ймовірно, що у військову раціональність втручається політична доцільність… можливо, РФ у такий спосіб намагається продемонструвати свою готовність тиснути далі", - припустив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що наступний раунд переговорів у форматі Україна–США–Росія запланований на 17 або 18 лютого у США.

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки.

Крім того, в ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Деталі розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Також російські окупанти атакували Київ та область ракетами. Внаслідок цього серйозних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

війна в Україні обстріли
"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

Війна
Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь

Інтерв'ю
Війна
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

Китайський гороскоп на сьогодні 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на сьогодні 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

09:00

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь

08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть ІндіюПогляд

08:28

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?Погляд

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВідео

03:04

Як уникнути відключень світла наступної зими - названо три кроки

02:00

"Тут цього немає": чому Галина Безрук зрадила Україну насправді

01:30

Бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою

01:16

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

00:48

Міша Кацурін показав справжню Надю Дорофеєву в реальному житті

00:39

Зацвітуть уже в травні: які квіти варто сіяти на розсаду вже заразВідео

00:01

У пошуках себе: 12-річний Гаррі Галкін змінив імідж

12 лютого, четвер
23:53

Звичайна яєчня заграє новими фарбами: який секретний інгредієнт варто додати

23:26

Не ромкомами єдиними: найкращі трилери для перегляду в День всіх закоханих

23:20

Наслідки атак б’ють по світлу: оновлений графік для Дніпропетровщини на 13 лютогоФото

23:13

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

23:07

Приліт у багатоповерхівку та постраждалі: рій "шахедів" атакував Одесу, деталі

23:04

Український відомий співак пішов на крайні заходи - причина

22:17

"Одна дівчина": Андрій Федінчик розповів про особисте життя

21:56

Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

21:47

Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

21:44

Чому не можна облизувати губи: експерти розкрили правду

21:29

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

21:25

Багатодітна мати Ріанна зважилася на ще один важливий крок

21:24

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

21:02

Лиса Симоньян з'явилася на публічному заході

21:00

Що не можна робити на Масляну: народні прикмети та заборони

20:45

Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

20:41

Нікіта Добринін про захоплення 4-річного сина Лева: "У нього багато артистизму"

20:35

Забуте милозвучне слово: як українською насправді називається "стрекоза"

20:33

Ситуація неприйнятна - Терехов різко відреагував на зрив засідання Ради через прогульників

19:55

Масниця 2026: що насправді означає кожен день Сиропусного тижняВідео

19:53

У Дніпро прийде потепління, але з характером: що підготувала погода на вихідні

19:34

Рідкісні "одноногі" істоти налякали місцевих: що викинув шторм на узбережжя Британії (фото)

19:27

Коли відновлять ТЕЦ в Києві - Шмигаль назвав обнадійливі терміни

19:11

Скандал на світовій арені: чим Гераскевич розізлив МОК та хто його підтримавВідео

19:10

Що намагається зробити Путін українцямПогляд

18:45

В Україні розгорівся гучний скандал через корм для котів: що кажуть ветеринариВідео

