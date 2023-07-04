Без можливості пересуватися по воді: ЗСУ потужно знищують російські човни

Окупанти застосовують човни для розвідки дій українських військових.

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Гуменюк розповіла про знищення російських човнів / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, ТАСС

Цієї ночі, 4 липня, українські воїни успішно відпрацювали по ворожих човнах. Таким чином, ЗСУ позбавили окупантів можливості пересуватися по воді.

За допомогою човнів російська армія намагається розвідувати дії українських військових. За словами Гуменюк, цієї ночі наші військові більше відпрацювали по російських човнах.

"Ми позбавили ворога можливості пересуватися по воді", - повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Відомо, що за допомогою човнів загарбники намагаються відтиснути місцеве населення, розвідувати наші дії, щоб зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм боязко.

Гуменюк також наголосила, що у контрбатарейній боротьбі дуже важких напрямків немає. Треба зосереджувати вогонь там, де скупчується ворог.

"Ми також застосовуємо і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення техніки. Намагаємось знищити склади з боєприпасами", - додала речниця.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація. Росіяни цинічно вдарили тоді, коли з міста вивозять мирних мешканців через затоплення, спричинені підривом Каховської ГЕС.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Росіяни бояться, що ЗСУ будуть наступати через Дніпро на Херсонщині. Російські провоєнні блогери занепокоєні, що українські військові можуть форсувати Дніпро на Херсонщині, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

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