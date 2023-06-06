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Росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація: є поранені

Юлія Куришко
6 червня 2023, 12:34 оновлено 6 червня, 12:40
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Армія країни-окупанта Росії в черговий раз атакувала Херсон під час евакуації.
Росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація: є поранені
Окупанти обстрілюють Каховку під час евакуації / колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, скріншот: відео

Росіяни цинічно вдарили тоді, коли з міста вивозять мирних мешканців через затоплення, спричинені підривом Каховської ГЕС.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вороги поранили херсонських поліцейських. Це трапилось посеред дня 6 червня.

"Двоє херсонських поліцейських зазнали осколкових поранень під час здійснення евакуаційних заходів у місті", - заявили в МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 11:00 годину 6 червня з Херсонської області евакуювали 885 громадян.

Дивіться відео про те, які наслідки будуть після підриву Каховської ГЕС:

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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