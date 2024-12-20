Балістику збивав Patriot: полковник ЗСУ про причину масштабних руйнувань у Києві

ЗРК Patriot збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії під час заходу на ціль, пояснив Юрій Ігнат.

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/ Википедия, defense.gov

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Patriot збив усі балістичні ракети, запущені РФ по Києву

У Києві пошкодження спричинені падінням уламків збитих ракет

Завдяки роботі зенітно-ракетного комплексу Patriot усі балістичні ракети, запущені країною-агресором РФ по Києву в п'ятницю вранці, 20 грудня, противником, були збиті.

"Наслідки протиповітряного бою типові - падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо з бойовою частиною", - написав начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Faceook.

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Водночас він пояснив, що ЗРК Patriot збиває повітряні цілі, які летять за балістичною траєкторією саме під час заходу на ціль у зоні ураження зенітного ракетного комплексу.

За його словами, всі збиті уламки обов'язково падають на землю, саме тому не варто ігнорувати сигнали тривоги про балістику.

Представник ПС зазначає, що в Києві пошкодження спричинені саме падінням уламків збитих ракет, бо прямі влучання балістичних чи крилатих ракет, як це було раніше в Одесі, Кривому Розі чи Дніпрі, призводять до значно важчих наслідків.

"Шукайте максимально безпечні місця - правило "двох несучих стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу", - додав Ігнат.

/ Главред

Нагадаємо, близько 7:00 у п'ятницю, 20 грудня 2024 року, окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито всі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

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ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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