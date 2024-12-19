Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

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- У Кривому Розі пролунали вибухи
- Ворог атакував місто ракетами
- Внаслідок атаки є відключення електроенергії
Країна-агресор Росія 18 грудня близько 23.05 атакувала місто Кривий Ріг. Цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, заявивши що у місті пролунали вибухи.
Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив, що у місті гучно через вибухи та зазначив, що ворог здійснив ракетну атаку.
О 23.43 Вілкул уточнив, що внаслідок ракетного удару є відключення електроенергії навкруги. У місті працюють над розгортанням штабу допомоги у найближчій школі через дорогу.
"Там нададуть будівельні матеріали, можна буде написати заяви на матдопомогу від міста тощо", - додав він та пообіцяв озвучити інші деталі згодом.
Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає, як і достеменно невідомо, чим саме окупанти обстріляли місто.
Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини
Нагадаємо, в ГУР попередили, що починаючи з середини листопада країна-агресор Росія відновила масовані удари дронами та ракетами по Україні. Ворог не планує відмовлятися від своїх цинічних цілей, тому буде продовжувати атакувати мирні міста.
Напередодні авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що країна-агресор Росія працює над виготовленням ракет середньої і малої дальності, щоб здійснювати масовані атаки на Україну.
Раніше Главред писав, що яскравим підтвердженням попереджень ГУР та експертів є те, що 15 грудня, армія країни-агресора РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 і 108 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.
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Хто такий Олександр Вілкул?
Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.
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