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РФ атакувала Київ п'ятьма балістичними ракетами: у ЗС сказали, скільки збито

Анна Ярославська
20 грудня 2024, 11:18
475
Загалом сили ППО збили 5 балістичних ракет і 40 дронів, ще 20 безпілотників було локаційно втрачено.
Іскандер М, ракетний удар по Києву
Ракетного удару по Києву РФ завдала ракетами Іскандер-М / Колаж: Главред, фото: КМВА, МО РФ

Країна-агресор РФ застосувала для ракетного удару по столиці України вранці 20 грудня п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися з Воронезької та Брянської області. Усі ворожі цілі було збито.

У Повітряних силах повідомили, що з 19:00 четверга, 19 грудня, окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянська, Міллерово, Оріла, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:30 було збито 40 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

відео дня

При цьому 20 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Обійшлося без негативних наслідків.

РФ атакувала Київ п'ятьма балістичними ракетами: у ЗС сказали, скільки збито
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Унаслідок нічного ракетно-дронового удару ушкоджень зазнали приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Ракетна атака на Київ

Близько 7:00 у п'ятницю, 20 грудня 2024 року, окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито всі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Повітряна атака РФ на Київ - останні новини

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Вранці в п'ятницю в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.

Пізніше в КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару РФ зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Загинув чоловік - у момент удару він був на вулиці. Ще 10 осіб постраждали.

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