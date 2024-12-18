В РФ атакували хімкомбінат, де виробляють паливо для РСЗВ та ракет: що відомо

Коротко:
- На Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи
- В Ростовській області атакували "Комбінат Кам’янський"
- Російська влада заявила, що нібито збила 10 ракет
У середу, 18 грудня, в Ростовській області Росії лунали потужні вибухи. В області під атаку потрапило одне з найбільших хімічних підприємств - ФКП "Комбінат Кам’янський". Про це повідомили російські Telegram-канали, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.
О 15:30 було оголошено попередження про ракетну небезпеку. Незабаром в Мережі з’явилися повідомлення про роботу ППО на Ростовщині та сильні вибухи.
Звуки вибухів чули в Гуково, Малій Кам'янці та Кам'янську-Шахтинському. За інформацією з Мережі, є ймовірність, що один із "прильотів" стався на території заводу в Ростовській області. На одному з відео можна побачити стовп чорного диму, що здіймається в небо.
Виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що російська ППО нібито збила 10 ракет. Також він зазначив, що в хуторі Мала Кам'янка через уламки однієї з ракет загорівся житловий будинок, а в іншому пошкоджено вікна. Крім цього, на іншому подвір'ї виявили фрагмент ракети.
Російське Міністерство оборони наразі не коментувало атаку.
Дивіться відео із вибухами у РФ:
Реакція України
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у Ростовській області РФ, на Луганщині та в Бердянську пролунала серія вибухів. На російські об'єкти здійснили атаку.
"Ростовщина, Луганщина, Бердянськ – атаковані російські об'єкти", - написав Коваленко.
Згодом керівник ЦПД уточнив, що в Ростовській області атаковане одне з найбільших хімічних підприємств РФ - ФКП "Комбінат Кам’янський".
"Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі). Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем", - розповів він.
Вибухи в Бердянську та в Ростовській області також підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Кам’янськ - Шахтінський. Щонайменше чотири вибухи. Одне влучання в промислову зону. Місце - уточнюється. Таганрог. Робота ППО та епічна "повітряна тривога" - слухати зі звуком. Бердянські ракети долетіли", - зазначив він.
Вибухи в РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, вночі 18 грудня в Ростові-на-Дону пролунало щонайменше 6 потужних вибухів. Вибухи сталися на території заводу Ростсельмаш, який займається ремонтом бронетехніки, там виникла пожежа. Також повідомляли про уламки в районі підприємства Ростаертрол, що виробляє гвинтокрили.
Також 14 грудня в Ульянівську прогримів вибух, внаслідок чого зруйнуване залізничне полотно ворога. Військова логістика РФ зазнала ускладнення.
Крім цього, 14 грудня в Краснодарському краю Росії просто на аеродромі було знищено винищувач Су-30. Напередодні в Краснодарі виникла пожежа, через яку було виведено з ладу три залізничні локомотиви.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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