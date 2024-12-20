Київ атакували дрони: уламки БПЛА впали в одному з районів міста

У столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями. Тривогу оголошували двічі.

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Уламки дрона впали в одному з районів міста / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

Коротко:

Вночі Київ атакували дрони

Повітряна тривога оголошувалася двічі

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БПЛА

У ніч на 20 грудня окупанти здійснили чергову повітряну атаку на Київ. Армія РФ застосувала БПЛА.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, до Києва ворожі дрони заходили кількома хвилями.

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Повітряну тривогу в столиці вночі оголошували двічі.

"Силами та засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста та території столиці", - йдеться у повідомленні.

Дрон "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Унаслідок атаки російських дронів, за попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови.

Інформації про критичні руйнування, пожежу або постраждалих не надходило.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 грудня армія РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Під удар потрапив 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Попередньо постраждали 3 людини. З-під завалів врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше в ГУР попередили, що, починаючи з середини листопада, країна-агресор Росія відновила масовані удари дронамі та ракетами по Україні. Ворог не планує відмовлятися від своїх цинічних цілей, тому продовжуватиме атакувати мирні міста.

19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам 2024 року, російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією провести "технологічний експеримент", викликавши Захід на "високотехнологічну дуель". Господар Кремля заявив, що шансів збити ракету "Орешник" немає, оскільки її дальність сягає 5,5 тисячі км, а наявні системи ПРО в Румунії та Польщі не можуть її дістати.

Тому він цинічно запропонував вдарити "Орешником" по Україні, щоб перевірити, чи здатні системи ППО і ПРО України та її західних партнерів перехопити таку ракету.

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