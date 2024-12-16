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До півтори тисячі ракет: авіаексперт попередив про загрозу нових масованих ударів

Анна Косик
16 грудня 2024, 09:57
323
Окупанти можуть забезпечувати виготовлення по 150 одиниць ракет щомісяця.
Ракеты
Загроза масованого удару РФ існує / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Долінце:

  • Під час пауз між масованими атаками ворог накопичує десятки ракет
  • РФ виготовляє ракети середньої дальності для ударів по Україні
  • Окупанти мають близько 1,5 тисячі ракет різного типу

Країна-агресор Росія працює над виготовленням ракет середньої і малої дальності, щоб здійснювати масовані атаки на Україну. Про це в етері "Еспресо" розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, щомісячно окупанти можуть виготовляти по 25-30 ракет одного типу, а загальні обсяги виробництва різних типів складають по 150 ракет. Тому, якщо ворог не використовує це озброєння для атак, воно відправляється на склади.

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Востаннє РФ масовано атакувала Україну ще у кінці серпня, що свідчить про намір противника накопичити якомога більше ракет для відновлення масштабних ударів.

До півтори тисячі ракет: авіаексперт попередив про загрозу нових масованих ударів
Удари ракетами РФ по Україні / Інфографіка: Главред

"Коли ми говоримо про виготовлення ракет близько 150 одиниць на місяць, то мова йде про ракети середньої дальності. Разом з такими ракетами у РФ виготовляються ракети й малої дальності, а саме керовані авіаційні ракети, які так само виробляють у кількості 150-200 одиниць", - зауважив авіаексперт.

Згідно з цими підрахунками, станом на початок грудня 2024 року у ворога є більше півтори тисячі ракет різного типу на зберіганні, що дозволяє йому відновити масовані удари по Україні.

Загроза масованих ударів РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, минулого тижня в ЦПД попередили, шо російські окупанти, ймовірно, накопичили ресурс на аеродромах стратегічної авіації для нового обстрілу. Ворог ще з літа готувався до ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Водночас військовий аналітик Олександр Коваленко переконаний, що нову атаку ворог може завдати під час новорічних свят. Ворог цілком може спробувати відключити світло українцям на Новий рік та підсвітити нічне небо "Орешником".

Раніше також, як писав Главред, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зробив прогноз, що країна-агресор Росія до 20 січня може здійснити ще від 2 до 4 масованих атак по Україні.

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Хто такий Богдан Долінце?

Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

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