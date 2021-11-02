Бабуся кулаками змусила онука кататися на гойдалці в Запоріжжі: відео

Бабуся надавала запотиличників онукові в Запоріжжі / скріншот з відео

У Запоріжжі літня жінка, яка гуляла з онуком на дитячому майданчику, насильно садила його на гойдалку та била по голові.

Інцидент стався в Шевченківському районі Запоріжжя. Бабуся гуляла з онуком на вулиці та почала вимагати, щоб той катався на гойдалках, повідомили у Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗП".

На опублікованих кадрах видно, що жінка вирішила його насильно покатати, прискорилася, і побігла, щоб посадити онука на гойдалки. В один момент бабуся перечепилася і сама впала на конструкцію.

Закінчилося все тим, що хлопчик сів на гойдалку та через "не хочу" почав кататися, а бабуся пішла і зайняла "оглядову" позицію на майданчику.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі школяр накинувся на вчительку під час уроку. Це нібито сталося через те, що вона забрала у нього смартфон.

Учень шостого класу до цього нібито їв горіхи, грав на телефоні і матюкався. У вчительки після побиття було багато гематом. При цьому вона зазначила, що раніше хлопчик вже виявляв агресію щодо вчителів та інших дітей.

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