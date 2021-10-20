На Львівщині жорстоко побили та кинули помирати ветерана АТО

Національна поліція / УНІАН

У Львівській області в одному з населених пунктів Золочівського району 25-річний чоловік вступиву конфлікт з 50-річним учасником антитерористичної операції на Донбасі, який завершився фізичними побоями.

Як повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, військовий помер від отриманих травм вже в лікарні.

Зловмисника затримала поліція, йому було пред'явлено підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст.121 КК України).

"Попередньо відомо, що підозрюваний знімав в оренду одну з кімнат АТОвця. В один з жовтневих вечорів чоловіки вирішили разом випити і поспілкуватися про життя", - йдеться в повідомленні.

Між ними постало нерозв'язне питання, яке не вдалося залагодити бесідою і тому орендар накинувся на чоловіка з кулаками.

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Експертиза зробила висновок, що потерпілий помер від ударів по голові і грудній клітці. Підозрюваний зараз утримується в слідчому ізоляторі і йому загрожує до десяти років в'язниці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 30 березня, в цілодобовому магазині АТБ в місті Берегово Закарпатської області п'ять осіб ромської національності спровокували конфлікт з двома чоловіками. Виникла бійка, в результаті якої постраждав 28-річний ветеран АТО.

Медики діагностували у потерпілого перелом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови.