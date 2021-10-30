"Освятив" кулаком: у Києві священник ПЦУ побив жінку через собаку і російську мову

Єпископ ПЦУ Андріан побив жінку / скріншот

В Києві православного єпископа Андріана звинуватили у побитті жінки – його сусідки.

Причиною агресії священнослужителя стало те, що собака жінки занадто голосно гавкав, йдеться в матеріалі ICTV.

Постраждала киянка Іванна Бережна пояснила, що сусід - єпископ бив і обзивав її нецензурними словами.

"Я навіть не встигла йому відповісти. Навіть рефлекторну здачу не змогла дати. Так була перелякана. Все сталося несподівано", - розповіла жінка.

Вона уточнила, що крім претензій до її собаці священика не влаштувало те, що вона говорила російською мовою.

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/ patriarchia.org.ua

Після скандального нападу єпископ навіть не подумав вибачитися перед жінкою.

У сюжеті уточнюється, що в поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпропетровській області, в місті Вільногірськ, священик Православної церкви України (ПЦУ) на святковому концерті на честь 25-річчя Конституції країни публічно назвав дер * мом священиків і парафіян храмів колишньої Української Православної церкви (Московського патріархату).