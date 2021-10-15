Школяр побив вчительку в Дніпрі: накинувся з кулаками на очах у всього класу

Педагог отримала важкі травми / фото: "Наше місто"

У Дніпрі учень 6-го класу побив вчительку музики прямо на уроці через зауваження.

Про кричущий інцидент в школі № 94 стало відомо з коментаря дочки постраждалої, пише "Наше місто".

За попередньою інформацією, підліток під час уроку грав у телефоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою. Вчителька підійшла, і забрала телефон, після цього дитина накинулася на неї з кулаками на очах у всього класу.

"Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями і гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина", — повідомила дочка вчительки.

Читайте такжеБив по обличчю і розбив ніс: 11-річний школяр накинувся з кулаками на рідну бабусю в ДніпріЗа словами жінки, це не перший прояв агресії у підлітка в бік дітей і педагогів. Батьки хлопчика не стали вибачатися перед педагогом і забрали документи зі школи.

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Наразі комісія навчального закладу встановлює всі обставини цього нещасного випадку.

"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їх дитини", - повідомила директор школи Євгенія Таран.

Раніше ми писали, що в Одесі група підлітків напала на чоловіка через те, що він зробив їм зауваження. Неповнолітні закидали його камінням і побили самокатом. Інцидент зняли камери спостереження.

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