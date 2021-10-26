Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

Жінка вважає свій вчинок цілком доцільним / НПУ

У харків'янки, яка в прямому ефірі в Instagram била свого малолітнього сина, забрали малюка. Але вже відомо, що батьківських прав жінку не позбавлять.

Даний вчинок настільки шокував користувачів Мережі, що в нього втрутилася навіть місцева влада.

Зокрема, за словами, заступника мера Харкова Світлани Горбунової-Рубан, раніше у жінки вже забирали її 4-річного хлопчика, проте з тих пір вона виправилася.

"Мати давно під наглядом, перший раз дитину забирали півтора роки тому, але з тих пір він серйозно над собою попрацювала, стала співпрацювати зі службами, регулярно звітувала про дитину", - розповіла Горбунова-Рубан виданню "Суспільне".

Також вона додала, що жінка виправдала свою поведінку гіперактивністю сина гіперактивним, яке може "втихомирити тільки побиття".

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Цього разу у жінки можуть забрати дитину на пів року, але позбавляти її батьківських прав не планують.

"Мати не заперечує, що він довів її, вкрай розлютив, що вона так жорстко повелася. Ми зобов'язані дитину забрати. Дитину жінка зможе забрати раніше, але вона повинна над собою працювати", - додала Горбунова-Рубан.

Також горе-матері загрожує штраф або громадські роботи від 30 до 40 годин, або ж адмінарешт до 10 діб.

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