Авіація чи артилерія: військовий експерт розповів, що змінить ситуацію на фронтах

Військовий експерт розповів, що змінить ситуацію на фронтах / Колаж Вікіпедія, Facebook / kpszsu

Вся лінійка американської авіації, яку Пентагон може надати ЗСУ, може всерйоз допомогти Україні під час її війни з Росією. Про це заявив відомий військовий експерт Петро Черник.

"Авіація. Однозначно. Тут нема про що дискутувати. Я був, є і буду затятим шанувальником всієї американської лінійки авіації. Такі високоякісні авіаційні комплекси General Dynamics, як F-16 або F-15. До 30 машин такого класу можуть істотно змінити поле бою", — сказав він

За словами Черника, навіть ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt, які зараз не мають аналогів, однозначно допоможуть ЗСУ переламати хід війни з Росією.

"На жаль, Росія має найбільший запас артилерії в усьому світі. Якщо США мають всього одну тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то в Росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисяч робочих стволів. Ще кілька тисяч знаходяться в "консервації" на складах. Звичайно, російська артилерія не відрізняється якістю і точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим більше у окупантів практично безліміт снарядів", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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