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Військовий експерт спрогнозував, на скільки часу росіянам вистачить крилатих ракет

28 травня 2022, 04:10

Як каже фахівець, для української армії все одно вкрай важливо не допускати, щоб передові частини окупантів регулярно поповнювали запаси ракет.

Ракета
Експерт спрогнозував, на скільки часу росіянам вистачить крилатих ракет / колаж Міноборони РФ / Вікіпедія

Російські агресори в ході війни проти України на даний момент вже використовували більше половини запасу крилатих ракет. Про це в коментарі порталу "Новий час" розповів Антон Міхненко - військовий експерт і редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review.

"Що стосується крилатих ракет, то тут є знову ж таки різні підрахунки, втім, впевнено можна сказати, що більше половини того, що передбачалося, вже використано. Росіяни запускають ракети, офіційно зняті з озброєння і знаходяться на базах зберігання. Вони використовують дозовано крилаті ракети різного базування - морського, наземного, повітряного. Але у них ще є запаси калібрів, Іскандерів, оніксів і т.д., однак є і певні вимоги, які визначають збереження частини боєкомплекту на певні випадки, зокрема на випадок повномасштабної війни проти Росії", ‒ сказав він.

Проте, каже Міхненко, для ЗСУ все одно вкрай важливо не допускати, щоб передові частини окупантів регулярно отримували поповнення ракетних боєприпасів.

"Втім, Москва має значні запаси на складах по всій території Росії, яких вистачає для ведення тривалої війни. За рахунок цього відбувається регулярне поповнення тилових баз і місць зберігання і перекидання військам потрібного боєкомплекту. Тому для нас важливо розривати ланцюжки тилового забезпечення і не допускати отримання передовими частинами противника боєприпасів різних калібрів", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Автор: Єгор Бунін
крилаті ракети новини України війна Росії та України
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