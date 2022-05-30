Військовий експерт розповів, які переваги ЗСУ дадуть ракети "Гарпун" / ua.depositphotos.com

Пускові установки з ракетами " Гарпун"- зброя, яка в руках ЗСУ буде важливою загрозою для російських кораблів (оскільки тепер ті не зможуть підійти до українських берегів). Про це "24 каналу" розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зброя триматиме російські кораблі "на відстані витягнутої руки" від наших берегів.

Жданов пояснив, що "Гарпун" – протикорабельна ракета, яка має три види дальності пуску – 90, 120 і майже 300 кілометрів. Але, поки ще достовірно невідомо, боєприпаси якої дальності Україна отримала від західних союзників.

"Але в будь – якому випадку ця зброя є гарантією того, що російські кораблі не підійдуть (до наших берегів - Главред). Ці ракети можуть долати систему ППО і радіоелектронних перешкод. На сьогоднішній день "гарпуни" є реальною загрозою для Чорноморського флоту Росії", – підкреслив він.

Жданов також зазначив, що тепер в Україні з'являється зброя, якою ЗСУ зможе стримувати або утримувати вогневу дистанцію російських кораблів від українських берегів.

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Нагадаємо, раніше Олексій Резніков, міністр оборони України, говорив - Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника.

ЗСУ ставлять перед собою завдання за допомогою таких ракет звільнити свої морські порти від блокади з боку Росії. Слідом за крейсером "Москва" можуть відправитися і інші ворожі військові кораблі.

"Деякі повідомлення в пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами - міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі Данії. Можу сказати, що ми отримаємо "гарпуни" - це такі спеціальні засоби ураження, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок", - розповів Резніков.

Також міністр додав, що військова допомога націлена на заподіяння шкоди морським об'єктам противника в Чорному морі і посприяє усуненню блокади українських портів з боку РФ.

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