Закривати або відкривати вікна при обстрілі: порада від військового експерта / колаж УНІАН

Якщо під час обстрілу російськими окупантами у квартирі закриті вікна, то вибуховою хвилею вони відразу ж будуть вибиті. Якщо ж вікна будуть відкриті, то скло залишиться цілим, але ударна хвиля потрапить в квартиру і наробить лиха. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого YouTube-каналу.

"Має велике значення - відкриті вікна чи ні. Якщо на момент вибуху вікна закриті, то надлишковий тиск ударної хвилі просто зносить ці вікна, як перешкода на своєму шляху. Оскільки вони не призначені для стримування таких великих ударів, іноді навіть стіни дають тріщини від вибухової хвилі, якщо вона недалеко, а іноді руйнуються. Але вікна вилітають відразу ж при невеликому впливі, особливо якщо це вікна старого зразка з тонким склом", - пояснив військовий експерт

Найкраще, як каже Жданов, буде заклеїти вікна клейкою стрічкою хрест-навхрест. І тоді ударна хвиля подрібнить скло, але його уламки не розлетяться і нікого не ранять.

"Краще заклеїти скло, як під час війни, — хрест-навхрест. В цьому випадку ви створите ефект триплексу, тобто скла, покритого плівкою, і скло подрібниться від ударної хвилі, але не розлетиться уламками, які можуть поранити вас. Воно може залишитися ось на цьому скотчі, який ви наклеїте на скло, і тим самим створити менше небезпеки поранення людей", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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