Десятки ракет 'на старті': у ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ

До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, наголосив Андрій Юсов.

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У запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет

РФ здатна виробляти десятки ракет на місяць

Українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань у дві тисячі кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Їхніми цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора, підкреслив він в ефірі Новини.LIVE.

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При цьому представник ГУР зазначив, що в більшості випадків, коли "щось вибухає в Росії, це не просто так".

"Інциденти трапляються насамперед і виключно на об'єктах, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, з окупаційною армією держави агресора. Усі ті об'єкти, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним, оборонним забезпеченням окупаційного корпусу", - пояснив він.

Співрозмовник також уточнив, що українські дрони долають відстань до двох тисяч кілометрів, що вже не секрет.

"У більшості заяв, коли щось вибухає в Росії - ми не підтверджуємо, але й не спростовуємо", - наголосив Юсов.

При цьому він додав, що насамперед вибухи відбуваються на підприємствах ВПК Росії і на інших військових об'єктах, які підтримують війну проти України. Таким чином, інциденти в РФ пов'язані виключно з військовою та оборонною інфраструктурою.

Скільки ракет на озброєнні РФ

Представник ГУР також попередив про те, що в запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет.

"Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал або запас у ворога, ні, це не так, тому до кожної тривоги треба ставитися відповідально", - каже він.

Юсов повідомив, що у РФ є близько 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", понад 50 "Кинджалів", понад 130 "Іскандерів" і понад 400 ракет класу "Х-101", "Х-55", "Х-35".

Крім того, Росія здатна виробляти на місяць 40-50 ракет "Іскандер", 30-50 "Калібрів" і близько 50 ракет "Х-101", резюмував він.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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