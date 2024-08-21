Росіяни заявили про 'одну з найбільших' атак дронів на Москву: в мережі паніка

Окрім Москви та околиць безпілотники атакувати декілька інших областей агресора Росії.

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Вибухи пролунали на околицях Москви та у декількох інших областях РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріни з відео

Ніч на 21 серпня для мешканців столиці країни-агресора Росії видалась дуже тривожною. У Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, що згодом підтвердила влада.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у Московській області у межах Подольська була нібито відбита атака безпілотників. Всього, за його даними, на столицю летіло 10 БпЛА, які вдалося збити російській ППО.

"Створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА дозволив успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук. Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час. Продовжуємо контролювати ситуацію", - написав Собянін. відео дня

Однак у мережі місцеві жителі опублікували відео, які, схоже, не підтверджують заяву офіційних осіб. На опублікованих кадрах видно дим та іскри в небі, а також чути гучні вибухи, що, найімовірніше, свідчить про не таке вже й "гладке" відбиття атаки.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео нічної атаки дронів на Московську область:

Окрім Москви цієї ночі неспокійно було у Брянській, Белгородській, Калузькій, Курській та Ростовській областях. В останній спершу заявили про ракетну атаку, після чого у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа.

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Нещодавно дронами Головного управління розвідки Міноборони України було завдано удару по нафтобазі "ФДКУ комбінат "Кавказ", неподалік від Пролетарську Ростовської області.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу у Ростовській області. За даними відомства, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників на російський аеродром "Саваслейка", що за 650 км від кордону, виникла потужна пожежа у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

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