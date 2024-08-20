УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи

Руслана Заклінська
20 серпня 2024, 23:33
462
Російські окупанти запустили по території Україні балістичні ракети, повідомили Повітряні сили України.
Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи
У Сумах та на Полтавщині прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Повітряне командування "Південь"

Вечері вівторка, 20 серпня, російські окупанти запустили по Україні балістичні ракети. Вибухи пролунали в Сумах та Полтавщині. Про це повідомили Повітряні сили України та Суспільне.

"Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину", - попередили Повітряні сили.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали близько 23:04 в межах Миргородського району Полтавської області. Ймовірно, окупанти вдарили двома ракетами Х-69.

відео дня

Водночас ворог запустив декілька груп ворожих БпЛА. Вони заходять з Херсонщини на Миколаївщину. Інші дрони рухаються з Херсонщини у північно-західному напрямку.

Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи
Що відомо про Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Україні в ніч на 20 серпня – подробиці

Нагадаємо, окупанти у ніч на вівторок, 20 серпня, масовано атакували Україну. Дрони і ракети збивали у 9 областях. Росіяни атакували Україну 26 ударними дронами і кількома ракетами різного типу.

Згодом стало відомо, що у Тернополі горить промисловий об’єкт після ворожо удару. Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що близько 3 години ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу.

Як повідомляв Гларед, під час нічної атаки російські окупанти влучили в промисловий об'єкт у Тернопільській області, там виникла пожежа. Внаслідок удару загорілася ємність з пально-мастильними матеріалами, тому в повітрі кількість хлору перевищила норми від 4 до 10 разів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Потрапили в жорсткий заміс: ЗСУ на Курщині вщент розбили морпіхів РФ

Потрапили в жорсткий заміс: ЗСУ на Курщині вщент розбили морпіхів РФ

23:41 Війна
Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи

Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи

23:33 Україна
Скоро окупанти отримають "подарунки": у ЗСУ зробили інтригуючу заяву

Скоро окупанти отримають "подарунки": у ЗСУ зробили інтригуючу заяву

23:31 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

“Чекати лишилося недовго”: коли закінчиться війна - новий прогноз 17299

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці 13432

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя 12156

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати 7608

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

Останні новини

02:00

Наступ на Курщину зруйнував мрії Путіна про окупацію Сумської області - експерт

01:56

Путін і Кадиров назвали себе піхотинцями: диктатор приїхав у Чечню по військових

01:07

Наче вдома, без ворожості: біженці Суджі розповіли, як їм живеться в Україні

00:35

Ми не окуповували ці території - в МВСУ розповіли про комендатуру на Курщині

20 серпня, вівторок
23:41

Потрапили в жорсткий заміс: ЗСУ на Курщині вщент розбили морпіхів РФ

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
23:33

Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи

23:31

Скоро окупанти отримають "подарунки": у ЗСУ зробили інтригуючу заяву

23:17

Особливо актуально у спеку: чому холодильник перестав морозити - основні причиниВідео

23:00

На ті ж самі граблі: РФ відновила зруйновану переправу на Курщині через СеймВідео

Реклама
22:55

Олена Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою під час важливого візиту

22:50

Нафтобаза під Ростовом горить і вибухає третю добу: РФ залучила авіаціюВідео

22:39

В Україні стрімко "падають" ціни на популярні овочі та фрукти: що подешевшало

22:23

Росіяни знову заблудились: у Румунії знайшли уламки ймовірного безпілотника РФ

22:22

"Я маю право": мовчунка Клара Новікова показала свою позицію щодо війни в Україні

21:58

Історія циклічна. Чим для нас важливий "кейс" Азербайджану у БРІКСПогляд

21:56

Дружина путініста Петросяна влаштувала публічну розправу над фанаткою - що сталося

21:43

На Запоріжжі зафіксована "нетипова поведінка" РФ: в ОСУВ "Таврія" розкрили ситуацію

21:33

Тільки одна начинка: чарівний пиріг, у якому тісто зникає під час випіканняВідео

21:33

Обіцянка, яку не виконують: Bloomberg заявляє про зрив доставки ППО для України

21:20

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

Реклама
20:57

Пряма дорога на Павлоград: Безугла розповіла, що буде, якщо Покровськ впаде

20:38

Росія використала нову зброю в боях під Курськом: чи ефективно

20:29

Піднімається на вершини гір без палиці: що відомо про нову найстарішу людину в світі

20:25

Пережила дві війни, "іспанку" і Covid: у 117 років померла найстаріша людина у світі

19:49

Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

19:15

Зникне з дому назавжди: що кладуть до шафи, щоб врятувати речі від моліВідео

19:14

Експерт: ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом, ті - за крок від оточення

19:10

Вся правда про операцію на КурщиніПогляд

19:02

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

18:37

Критикуючи ратифікацію Римського статуту, партія Порошенка грає на руку Кремлю – політолог

18:35

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

18:34

ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

18:02

Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

17:58

Підірвав "комбата-м'ясника" і перейшов на бік ЗСУ: деталі потужної операції "Очерет"Відео

17:55

Здирати шпалери не потрібно: як пофарбувати стіни в кімнаті - простий метод

17:37

Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

17:27

Хто зі стримінгових сервісів покаже матч "Олімпія — Зоря"

17:20

Цифра здивує багатьох: як часто потрібно прати джинси - дослідження

17:13

Росія розганяє істерику через "американську ПВК" у Курській області: заява МЗС

17:09

Розпочнеться період бід і страждань: що не можна робити 21 серпня

Реклама
17:08

Як росіяни скиглять через мосторіз на КурщиніВідеоблоги

17:07

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки СеймВідео

17:05

Заборона УПЦ МП в Україні: що творили "священики" під час війни і що їм загрожує

16:45

Не тільки ціною і кольором: чим відрізняється цукіні від кабачка - просте пояснення

16:32

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

16:12

Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

16:04

В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

15:59

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

15:59

Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

15:50

Як прибрати цвіль зі стін: 5 дешевих способів, які моментально працюють

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітна буряПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти