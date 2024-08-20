Росіяни атакували Україну ракетами: в кількох областях - потужні вибухи

Російські окупанти запустили по території Україні балістичні ракети, повідомили Повітряні сили України.

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У Сумах та на Полтавщині прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Повітряне командування "Південь"

Вечері вівторка, 20 серпня, російські окупанти запустили по Україні балістичні ракети. Вибухи пролунали в Сумах та Полтавщині. Про це повідомили Повітряні сили України та Суспільне.

"Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину", - попередили Повітряні сили.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали близько 23:04 в межах Миргородського району Полтавської області. Ймовірно, окупанти вдарили двома ракетами Х-69.

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Водночас ворог запустив декілька груп ворожих БпЛА. Вони заходять з Херсонщини на Миколаївщину. Інші дрони рухаються з Херсонщини у північно-західному напрямку.

Що відомо про Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Україні в ніч на 20 серпня – подробиці

Нагадаємо, окупанти у ніч на вівторок, 20 серпня, масовано атакували Україну. Дрони і ракети збивали у 9 областях. Росіяни атакували Україну 26 ударними дронами і кількома ракетами різного типу.

Згодом стало відомо, що у Тернополі горить промисловий об’єкт після ворожо удару. Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що близько 3 години ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу.

Як повідомляв Гларед, під час нічної атаки російські окупанти влучили в промисловий об'єкт у Тернопільській області, там виникла пожежа. Внаслідок удару загорілася ємність з пально-мастильними матеріалами, тому в повітрі кількість хлору перевищила норми від 4 до 10 разів.

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