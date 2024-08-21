ГУР масштабно атакувало аеродром 'Саваслейка': знищено зграю літаків РФ

Українські дрони знищили МіГ-31К/И та Іл-76 під час удару по російському аеродрому.

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Удар по аеродрому "Саваслейка" завдав суттєвих втрат російській авіації / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот "Радіо Свобода"

Українські дрони-камікадзе завдали 16 серпня потужного удару по російському аеродрому "Саваслейка" в Ніжегородській області. Внаслідок атаки знищено три літаки, ще п'ять зазнали пошкоджень. Про це повідомило Суспільне, посилаючить на джерела в ГУР.

За даними ГУР, внаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И та два літаки Іл-76. Також українські захисники пошкодили близько п'яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.

Розвідка також зазначає, що це не перший удар по аеродрому "Саваслейка", попередній удар завдали 13 серпня. Тоді був уражений склад паливно-мастильних матеріалів і пошкоджено літак МіГ-31К/И.

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За даними космічної розвідки, під час атаки 13 серпня на аеродромі знаходилися 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, а також п'ять вертольотів Мі-8 і Мі-24.

Що відомо про аеродром "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - це авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Відомо, що із кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які зараз росіяни застосовують проти України, пише Вікіпедія.

Удари по аеродромах Росії - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Україна атакувала чотири російські аеродроми: "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Атаку здійснили далекобійними дронами. Це була найбільша операція на російські аеродроми за всю війну, метою якої було унеможливити використання летовищ для ударів по Україні.

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по цих аеродромах. Атака була націлена на склади пального та авіаційних засобів ураження.

Як повідомляв Главред, російська авіація перебуває в кризовому стані через потужні удари ЗСУ по шести аеродромах у Росії за останні два тижні. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, удари по "Морозовську", "Липецьку", "Халіно", "Борисоглібську", "Балтимору" та "Саваслейці".

Ці аеродроми використовуються для базування літаків, що несуть керовані авіабомби, а також для складів з боєприпасами та ракетами. Атаки на ці об'єкти серйозно вплинули на здатність Росії використовувати свою авіацію.

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