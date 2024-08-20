Нафтобаза під Ростовом горить і вибухає третю добу: РФ залучила авіацію

Пожежники не можуть нічого вдіяти - вогонь перекидається з резервуара на резервуар.

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У Ростові пожежу на нафтобазі гасять уже третій день / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, МНС Ростовської області

Нафтобаза в районі Пролетарська Ростовської області палає уже третю добу - з моменту її ураження БПЛА в ніч проти 18 серпня. Лише надвечір 20 серпня місцева влада відзвітувала про перебіг рятувальних робіт.

Станом на ранок площа пожежі становила 10 тисяч квадратних кілометрів - окупанти залучили до ліквідацій наслідків літаки Іл-76 МНС і кілька поїздів.

До місця "НП" росіяни підвели 5 магістральних ліній, які подають воду для гасіння вогню. Крім того, периметр огородили "мінералізованою смугою".

відео дня

Загалом із вогнем борються понад 500 осіб, відомо про 41 постраждалого рятувальника.

Місцеві ЗМІ до вечора 20 серпня скаржилися, що ні влада, ні екстрені служби не коментували подію, а смог нібито дістався до Ростова.

Нафтобаза в Пролетарську горить третю добу - дивіться відео:

Атака на нафтобазу в Ростовській області - головне

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч на 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресора. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків нібито "прильотів" - на території нафтобази сталася масштабна пожежа.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта. Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

На другий день ліквідації пожежі вогонь охопив понад 5 резервуарів із паливом, гриміли нові вибухи.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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