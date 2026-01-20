Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школа

Під ударом був лівий берег столиці. Після ворожого удару тисячі будинків залишилися без опалення.

https://glavred.net/ukraine/ataka-rf-na-kiev-est-postradavshaya-povrezhdeny-zhilye-doma-i-shkola-vse-detali-10733771.html Посилання скопійоване

Після атаки РФ у Києві пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та школу / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Основний удар припав на лівий берег столиці

Станом на ранок відомо про одну постраждалу

Виникли перебої з світлом, водою й теплом

В ніч на 20 січня та вранці у вівторок в Києві та області оголошували повітряну тривогу через ворожу ракетно-дронову атаку. Мер столиці та Національна поліція розповіли про наслідки удару.

Як повідомили в Нацполіції, під ударом був лівий берег столиці. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу.

відео дня

У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку і травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки БПЛА впали на території кладовища. В обох районах обійшлося без постраждалих.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують роботу на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки Росії.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 08:20 в Дніпровському районі в результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами.

В результаті падіння уламків пошкоджено і будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках.

Також сталося падіння уламків БПЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Одна постраждала в Дніпровському районі в результаті атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

У Києві - проблеми зі світлом, теплом і водою

За словами Кличка, на лівому березі столиці перебої зі світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

Після ворожої атаки на столицю без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків з них - будинки, куди повертали теплопостачання з 9 січня.

"Станом на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла в результаті пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег в результаті сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники та енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води та електрики в будинки киян", - повідомив Кличко.

Наслідки атаки на Київщину

Як розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, минулої ночі ворог знову завдав підступного удару по Київщині.

Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога", - написав Калашник.

Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

"Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села. Повітряна тривога триває. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких", - додав голова ОВА.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо постраждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці.

Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва та Київщини.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ стануть більш масованими: думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масованими. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масовості ударів для Росії не є проблемою.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред