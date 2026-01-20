Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школа

Анна Ярославська
20 січня 2026, 08:49оновлено 20 січня, 09:23
519
Під ударом був лівий берег столиці. Після ворожого удару тисячі будинків залишилися без опалення.
Наслідки атаки на Київ
Після атаки РФ у Києві пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та школу / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

  • Основний удар припав на лівий берег столиці
  • Станом на ранок відомо про одну постраждалу
  • Виникли перебої з світлом, водою й теплом

В ніч на 20 січня та вранці у вівторок в Києві та області оголошували повітряну тривогу через ворожу ракетно-дронову атаку. Мер столиці та Національна поліція розповіли про наслідки удару.

Як повідомили в Нацполіції, під ударом був лівий берег столиці. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу.

відео дня

У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку і травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки БПЛА впали на території кладовища. В обох районах обійшлося без постраждалих.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують роботу на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки Росії.

  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область 19-20 січня 2026 Фото: t.me/UA_National_Police

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 08:20 в Дніпровському районі в результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами.

В результаті падіння уламків пошкоджено і будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках.

Також сталося падіння уламків БПЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Одна постраждала в Дніпровському районі в результаті атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

У Києві - проблеми зі світлом, теплом і водою

За словами Кличка, на лівому березі столиці перебої зі світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

Після ворожої атаки на столицю без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків з них - будинки, куди повертали теплопостачання з 9 січня.

"Станом на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла в результаті пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег в результаті сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники та енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води та електрики в будинки киян", - повідомив Кличко.

Наслідки атаки на Київщину

Як розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, минулої ночі ворог знову завдав підступного удару по Київщині.

Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога", - написав Калашник.

Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

"Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села. Повітряна тривога триває. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких", - додав голова ОВА.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо постраждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці.

Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва та Київщини.

Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школа
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ стануть більш масованими: думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що вже в першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць по Україні.

Таким чином, атаки Росії на Україну в новому році стануть більш масованими. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масовості ударів для Росії не є проблемою.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракета новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні через атаку РФ ввели аварійні відключення світла: де графіки не діють

В Україні через атаку РФ ввели аварійні відключення світла: де графіки не діють

09:37Енергетика
"Приліт" у багатоповерхівку та енергооб'єкт: відомі наслідки атаки РФ на Одещину

"Приліт" у багатоповерхівку та енергооб'єкт: відомі наслідки атаки РФ на Одещину

09:16Україна
Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школа

Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школа

08:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

Останні новини

10:20

22 січня змінило Україну назавжди: що насправді означає День Соборності

10:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

10:13

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

10:10

Як сьогодні відключають світло в Одесі: графік відключення на 20 січня

10:08

Пролежить роками: якою їжею запастися на випадок повного блекаутуВідео

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньГороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падінь
09:37

В Україні через атаку РФ ввели аварійні відключення світла: де графіки не діють

09:29

Трамп збирається стати президентом земної кулі?Погляд

09:16

"Приліт" у багатоповерхівку та енергооб'єкт: відомі наслідки атаки РФ на ОдещинуФото

09:13

З ними краще не сперечатися: знаки зодіаку з найвибуховішим характером

Реклама
09:13

Не тільки "Сніданок у Тіффані": які фільми з Одрі Хепберн не можна пропустити

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 20 січня (оновлюється)

08:49

Атака РФ на Київ та область: є жертва та постраждалий, пошкоджені житлові будинки та школаФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:35

Внаслідок атаки РФ Київ залишився без тепла і води: де ситуація найгірша

08:28

Перевірка на міцність: два ключові показники для оцінки відносин

08:24

Рідкісний пуск із Криму: монітори розкрили деталі незвичайної атаки РФ на Україну

08:02

Олена Мозгова повернулася після 10 днів у лікарні - де лежала продюсерка

07:42

Метро Києва курсуватиме зі змінами: як ходять поїзди

06:43

Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару

06:10

Чому інтерес Трампа до війни ослабнеПогляд

Реклама
05:21

Компліменти з подвійним дном: 10 фраз, якими насправді хочуть принизити

04:55

Названо 6 видів риби, яка найкраще заповнює нестачу вітаміну D

04:30

Фінансовий зсув уже близько: яким знакам зодіаку Всесвіт дасть зелене світло

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика на горі за 29 секунд

03:55

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли очікувати можливі пуски ракет

03:31

Як виростити ківі вдома на підвіконні: найкращі сорти та догляд

02:40

Вчені вразили світ сенсацією: несподіване відкриття відкрило таємницю Сонця

02:16

Балістика, "Шахеди" та перебої зі світлом: Росія атакує Київ — що відомо

01:58

"Ми працюємо навздогін": "Флеш" розкрив слабке місце у боротьбі з дронами

01:30

"Коханка" Кіта Урбана вперше висловилася про роман з чоловіком Ніколь Кідман

01:03

Як часто мити авто взимку експерти назвали точну кількість процедурВідео

19 січня, понеділок
23:59

Ремонт будинку відкрив справжній скарб: схованка в стелі принесла шалені гроші

23:52

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

23:47

До титулу і дітей: Меган Маркл показала початок стосунків з принцом Гаррі

23:23

Усунення Путіна: розкрито ймовірний сценарій змови в КремліВідео

22:56

Від розсади до врожаю: експерт назвав три групи добрив, які реально працюютьВідео

22:44

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

22:39

Невпізнаваний Максим Галкін розкрив правду про свій вік

22:32

Життя різко перевернулося: жінка дізналася про незвичайну вагітність

22:21

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

Реклама
22:01

"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

21:35

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФВідео

21:31

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:24

Жовті плями на стелі зникнуть за пів години: домашній метод, який реально працює

21:11

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січняФото

21:11

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

20:42

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти