Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення Путіна

Китай бачить, що Росія програє, адже КНР після втрати Росією Ірану чітко це усвідомлює, каже Володимир Огризко.

Володимир Огризко оцінив ймовірність повалення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Важливе із заяв Огризко:

Путін може стати наступним після Хаменеї

РФ програє і КНР чітко це усвідомлює

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що диктатору Володимиру Путіну потрібно повчитися у президента США Дональда Трампа, як проводити спеціальні військові операції.

Про це він сказав в інтерв'ю Главреду, коментуючи ситуацію навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Втім, думаю, йому (Путіну, - ред.) скоро нічого не знадобиться, тому що він може стати наступним після Хаменеї. Але - його "з'їдять" свої ж", - сказав експерт.

Оцінюючи роль Пекіна, він зазначив, що незабаром Китай побачить, що Росія програє, адже КНР після втрати Росією Ірану чітко це усвідомлює.

"Росія все більше слабшає. Китай дивиться на ситуацію досить прагматично, тому розуміє, що ще трохи, і Росія впаде. Сьогодні йому це невигідно, тому що він і так від Росії отримує все, що йому хочеться і потрібно. Продаєш всі свої товари в Росії? Будь ласка. Купуєш російську сировину за ціною, яку встановлюєш сам? Будь ласка. Чого від цього тікати?", - зазначив співрозмовник.

На його переконання, так буде доти, доки російський режим ще тримається на своїх крихких ногах.

"Якщо ноги почнуть підкошуватися, і Росія почне падати, у Китаю виникне просте питання – що далі робити, як управляти величезною територією, яка стає безхазяйною? Ось тоді швидко почнуться переговори між Китаєм і США, Європою та іншими, хто зацікавлений упорядкувати цю територію. <...> А, отже, почнуться якісь, якщо вже не почалися, кулуарні та закулісні обговорення того, що потрібно робити "у разі якщо". І нам потрібно робити все, щоб це "якщо" настало якомога швидше", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризко:

Бунт в РФ: думка експерта

Георгій Тука висловився про можливість внутрішнього повстання в Росії. За його словами, теоретично невдоволення з боку еліт могло б призвести до опору владі. Однак в останні роки, особливо за останні два, Володимир Путін і його оточення системно і досить ефективно усували будь-які прояви незгоди. В результаті, як зазначив Тука, в країні фактично не залишилося впливової опозиції.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

