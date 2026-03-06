Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

Раніше українці були затримані під час транспортування валютних коштів і банківських цінностей.

Україна повернула інкасаторів, затриманих в Угорщині / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, скріншот

Коротко:

Українців звільнили в результаті дипломатичних зусиль

Українські консули надали співвітчизникам необхідну допомогу

Україні вдалося домогтися звільнення семи своїх громадян, які раніше були затримані в Будапешті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соціальній мережі X.

За його словами, українці були затримані під час транспортування валютних коштів і банківських цінностей. В результаті дипломатичних зусиль їх вдалося звільнити.

Міністр зазначив, що вже поінформував президента України Володимира Зеленського про те, що сім українських громадян звільнені і вже перебувають у безпеці. Вони перетнули державний кордон і повернулися на територію України.

Сібіга також підкреслив, що українські консули надали співвітчизникам необхідну допомогу і супровід.

Крім того, глава МЗС висловив подяку співробітникам Міністерства закордонних справ України, посольству України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам і банкам, а також усім, хто сприяв звільненню українських інкасаторів.

Я вже поінформував президента @ZelenskyyUa, що нам вдалося домогтися звільнення семи українських громадян, які утримувалися в Будапешті.



Вони вже в безпеці і перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) 6 березня 2026 р.

Відносини України та Угорщини - думка експерта

Українсько-угорські відносини виходять на новий рівень. Після низки публічних образ між прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським через припинення роботи нафтопроводу "Дружба", по якому Угорщина і Словаччина отримують російські нафтопродукти, угорська влада вдалася до затримання семи громадян України. У МЗС України такі дії назвали актом державного тероризму.

Емоційна риторика, як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, грає тільки на руку прем'єру Угорщини Віктору Орбану, який використовує конфлікт у своїх політичних інтересах. Чому Україні варто змінити тактику, діяти через дипломатичні механізми ЄС і готувати стратегію взаємовідносин з Угорщиною після її виборів - у матеріалі автора на Главреді.

Захоплення співробітників Ощадбанку в Угорщині - новини по темі

Як писав Главред, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України і викрала гроші та цінності. Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною і перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок до Угорщини. "У зв'язку з викраденням семи громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю забезпечити їх безпеку на тлі дій угорських властей".

Раніше повідомлялося про те, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

