Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"

Кіркоров прийшов на тренування і засвітив зайвого.

Кіркорова знову висміяли в мережі / Колаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Коротко:

Чим Кіркоров розсмішив підписників

Що у нього випало з футболки під виглядом м'язів

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, провів тренування з сайклінгу (заняття на велотренажері під музику - ред.), де зганьбився своїм зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в Instagram путініст опублікував відповідне відео, в якому він сам сидить на велотренажері і проводить тренування. При цьому він нібито співає свою пісню і крутить педалі.

відео дня

Путініст Кіркоров насмішив підписників / Фото Instagram/fkirkorov

Тим часом, користувачі звернули увагу на біцепс Кіркорова, який неприродно "тремтить" при найменшому русі. Кіркоров розповідає, що тренується по кілька годин на день. Однак, давно вже не секрет, що він вставив імпланти і його, так звані м'язи - це силікон.

Кіркоров провів сайклінг:

Кіркоров показав своє "желе" / Скріншот Instagram/ fkirkorov

"Хто в коментарі відразу зайшов через желе?", "Тому що він зроблений весь", "Походу все. Холодець до свята", - сміються підписники.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

