Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

Кейт Міддлтон любить аксесуари / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон володіє однією з найвишуканіших колекцій ювелірних прикрас у світі, але для заходу в Лестері в четвер вона вибрала більш простий аксесуар.

На ній були сережки бренду Sézane, пише Page Six.

Ці прикраси, хоча і розпродані, спочатку продавалися за 130 доларів, а потім надійшли в продаж за ціною 50 доларів. Вони являють собою позолочені диски з гравіюванням, кожен з яких прикрашений чотирма підвісками з дорогоцінними каменями, що спадають від основи.

Кейт Міддлтон продемонструвала прості сережки / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Вперше Міддлтон помітили в цих сережках на Різдво 2022 року, а пізніше вона одягла їх під час королівського візиту до Бірмінгема в 2023 році.Цього тижня вона була в Лестері, щоб відсвяткувати Холі з британською індійською громадою — свято, під час якого прийнято носити білий одяг.

Кейт Міддлтон продемонструвала прості сережки / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Вона також носила своє пальто, пошите на замовлення Крісом Керром, найбільш пам'ятним чином — на Різдво 2023 року.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

