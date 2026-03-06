Рус
РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 20:16
Нові частини біля кордонів НАТО можуть стати ключовими опорними пунктами в разі подальшого військового протистояння.
РФ розширює військові частини на кордонах НАТО
РФ розширює військові частини на кордонах НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії

Коротко:

  • Росія зможе підготуватися до військового конфлікту з НАТО через шість років
  • Російський військово-промисловий комплекс активно розширюється

Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом. Про це йдеться в щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви, повідомляє Reuters.

Згідно з доповіддю, російська армія отримує бойовий досвід у війні проти України, а нові і розширені частини біля кордонів НАТО можуть стати ключовими опорними пунктами в разі подальшого військового протистояння.

відео дня

Литовська розвідка вважає, що за умови зняття міжнародних санкцій Росія зможе підготуватися до масштабного військового конфлікту з НАТО приблизно через шість років. У документі також зазначається, що чисельність російської армії може зрости на 30-50% порівняно з довоєнним рівнем, при цьому значна частина озброєнь і боєприпасів буде відновлена або модернізована.

За оцінкою аналітиків, стратегічні цілі Москви залишаються колишніми - зміна балансу сил в Європі на свою користь і встановлення повного контролю над Україною.

Роль військової промисловості

У звіті йдеться, що російський військово-промисловий комплекс активно розширюється, в тому числі за підтримки Китаю. Це дозволяє Москві частково компенсувати обмеження доступу до західних технологій.

Після завершення війни надлишок вироблених озброєнь може створити додаткові ризики для глобальної безпеки.

Литва, що межує як з Росією, так і з її близьким союзником Білоруссю, є членом НАТО і ЄС і виступає одним з провідних прихильників України та критиків Росії.

Інциденти в Балтійському морі

У доповіді також згадуються вибухи посилок у 2024 році, в організації яких литовська влада звинуватила російську військову розвідку. На їхню думку, подібні операції можуть бути розширені і використовуватися для атак на людей.

Водночас серія пошкоджень газопроводів, енергетичних кабелів і телекомунікаційних ліній у Балтійському морі з 2023 року, за оцінкою литовської розвідки, не була навмисною, незважаючи на те, що в інцидентах фігурували судна, які вийшли з російських портів.

Країни Балтійського регіону залишаються в стані підвищеної готовності після низки підводних аварій, що сталися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. У відповідь НАТО заявило про намір посилити свою військову присутність у регіоні.

Зокрема, в 2023 році влада Фінляндії підняла з дна якір, який, за їхніми даними, належав китайському контейнеровозу і міг пошкодити газопровід між Естонією і Фінляндією, а також кілька оптоволоконних ліній зв'язку. Розслідування інциденту триває, і фінська влада поки не зробила остаточних висновків про його причини.

Глава військової розвідки Литви Міндаугас Мазонас заявив журналістам, що розслідування проводилося не їхнім відомством, проте наявна інформація вказує на ненавмисний характер події.

Думка експерта про можливу стратегію Кремля щодо НАТО

Екс-російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Володимир Путін може спробувати випробувати Альянс на міцність. За його оцінкою, стратегічна мета Москви — послабити внутрішню єдність НАТО і спровокувати його розкол.

У такому сценарії європейські країни, втративши систему колективного захисту, опинилися б один на один з Росією і стали б більш вразливими. Без спільного оборонного механізму, вважає експерт, окремим державам довелося б йти на домовленості з Москвою, оскільки самостійно забезпечити повноцінну безпеку їм було б вкрай складно.

Загроза РФ для НАТО – новини по темі:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив з "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters — британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. В цілому агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:55

Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

