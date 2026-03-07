Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

Раніше Мадяр розкритикував недавні заяви Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Противник Орбана також накинувся на Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Мадяр розкритикував недавні заяви Зеленського

Угорський опозиціонер раптом став на бік Орбана

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив із закликом до Євросоюзу призупинити співпрацю з Україною доти, доки президент Володимир Зеленський не принесе вибачення Віктору Орбану.

"Жоден іноземний глава держави не сміє погрожувати жодному угорському громадянину. Енергопостачання Угорщини - це національне питання, яке стоїть вище партійної політики і передвиборчих кампаній. Я очікую від керівництва Європейського Союзу, що воно розірве всі відносини з Україною, поки президент Зеленський не прояснить свої слова і не вибачиться перед усіма угорськими громадянами за свої висловлювання", - передає слова політика УНІАН.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", — заявляв Мадяр.

Чому Угорщина загострює конфлікт — думка експерта

Останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать нормам міжнародного права. Фактично Віктор Орбан провокує подальше загострення ситуації і посилення напруженості у відносинах з Україною.

З такою заявою виступив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, це виглядає як свідоме оголошення політичної війни з протиправними діями.

"Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Останні заяви Орбана

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Про особу: Віктор Орбан Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (в основному) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії і виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

