Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

Сергій Кущ
7 березня 2026, 00:19
Раніше Мадяр розкритикував недавні заяви Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Противник Орбана також накинувся на Зеленського
Противник Орбана також накинувся на Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Мадяр розкритикував недавні заяви Зеленського
  • Угорський опозиціонер раптом став на бік Орбана

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив із закликом до Євросоюзу призупинити співпрацю з Україною доти, доки президент Володимир Зеленський не принесе вибачення Віктору Орбану.

"Жоден іноземний глава держави не сміє погрожувати жодному угорському громадянину. Енергопостачання Угорщини - це національне питання, яке стоїть вище партійної політики і передвиборчих кампаній. Я очікую від керівництва Європейського Союзу, що воно розірве всі відносини з Україною, поки президент Зеленський не прояснить свої слова і не вибачиться перед усіма угорськими громадянами за свої висловлювання", - передає слова політика УНІАН.

відео дня

Раніше Мадяр розкритикував недавні заяви Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", — заявляв Мадяр.

Чому Угорщина загострює конфлікт — думка експерта

Останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать нормам міжнародного права. Фактично Віктор Орбан провокує подальше загострення ситуації і посилення напруженості у відносинах з Україною.

З такою заявою виступив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, це виглядає як свідоме оголошення політичної війни з протиправними діями.

"Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію.

Орбан - інфографіка
Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Останні заяви Орбана

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Віктор Орбан

Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (в основному) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії і виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Володимир Зеленський Віктор Орбан
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

00:19Політика
Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:57Україна
Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Останні новини

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

Реклама
20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

20:37

25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

Реклама
19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

18:59

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

18:56

Дівчина прийняла загадкові плоди у дворі за помідори: що це було

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

Реклама
16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти