25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

Коротко:
- З ким з'явився Костянтин Меладзе
- Як виглядає дівчина композитора
62-річний російський композитор Костянтин Меладзе, схоже, зустрів нову дівчину.
Як пишуть російські пропагандисти, в соцмережах з'явилося фото, зроблене в одному з супермаркетів Іспанії. На ньому були зафіксовані Костянтин Меладзе з молодою брюнеткою. Пара купувала продукти, не звертаючи уваги на інших покупців.
"Дівчата, плітки! Зустрілася з Костянтином Меладзе і молодою красунею. Дуже красива – природна. Років 25-27", – розповіла про побачене жінка, яка сфотографувала Меладзе.
Дівчині на вигляд років 25-27 і на сто відсотків невідомо, в яких стосунках вона перебуває з продюсером.
Про особу: Валерій Меладзе
Валерій Меладзе — російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".
