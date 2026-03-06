25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

Костянтин Меладзе робив покупки в супермаркеті разом із новою дівчиною.

https://glavred.net/starnews/let-25-konstantina-meladze-zastukali-s-novoy-passiey-10746755.html Посилання скопійоване

Костянтину Меладзе приписують новий роман / колаж Главред, фото: instagram.com, Костянтин Меладзе

Коротко:

З ким з'явився Костянтин Меладзе

Як виглядає дівчина композитора

62-річний російський композитор Костянтин Меладзе, схоже, зустрів нову дівчину.

Як пишуть російські пропагандисти, в соцмережах з'явилося фото, зроблене в одному з супермаркетів Іспанії. На ньому були зафіксовані Костянтин Меладзе з молодою брюнеткою. Пара купувала продукти, не звертаючи уваги на інших покупців.

відео дня

Костянтин Меладзе був одружений на Вірі Брежнєвій / instagram.com/meladzemusic

"Дівчата, плітки! Зустрілася з Костянтином Меладзе і молодою красунею. Дуже красива – природна. Років 25-27", – розповіла про побачене жінка, яка сфотографувала Меладзе.

Меладзе викрили з новою дамою / Фото ЕГ

Дівчині на вигляд років 25-27 і на сто відсотків невідомо, в яких стосунках вона перебуває з продюсером.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що українська блогерка, юристка і громадська діячка Інна Мірошниченко поділилася неймовірним відео, на якому вона обіймається зі своїм сином Марселем.

Раніше також принцеса Уельська Кейт Міддлтон володіє однією з найвишуканіших колекцій ювелірних прикрас у світі, але для заходу в Лестері в четвер вона вибрала більш простий аксесуар.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе — російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред