Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин

Сергій Кущ
6 березня 2026, 19:23
Весь ринок працює за формулою формування ціни.
Експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Україні дорожчає бензин
  • Чого очікувати в найближчому майбутньому

Ціна на бензин в Україні за останній тиждень сильно зросла, незважаючи на те, що зараз українці заправляються в основному зі старих запасів, які були закуплені ще за старими цінами.

Вже наявні запаси дорожчають, оскільки трейдери бояться прогоріти, заявив в інтерв'ю Главреду керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін.

Він пояснив, що весь ринок працює за формулою формування ціни — від сьогоднішньої вартості нафти, від якої вже "танцює" і ціна на газ і нафтопродукти.

"Якщо подивитися на це з точки зору трейдера: уявімо, що сьогодні вам потрібно продати 100 літрів палива і на виручені кошти знову купити 100 літрів. Якщо ж ви продасте сьогодні 100 літрів за вчорашньою ціною, а завтра будете купувати за новою, вищою, — ви просто прогорите. Ваш бізнес дуже швидко згорнеться. Саме тому всі трейдери працюють за ціною онлайн — тією, яка є на ринку зараз", — зазначив експерт.

Водночас Леушкін підкреслив, що головне, щоб "літри залишилися літрами": продати 100 літрів, завтра купити ті ж 100 літрів і зафіксувати свій прибуток за рахунок маржі.

"Тому залишки, які є зараз, вже продаються за тією ціною, яка сформувалася на світовому, а точніше — на оптовому ринку", - підсумував експерт.

Ціни на бензин в Україні інфографіка / Інфографіка: Главред

Ціни на паливо в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ — це ситуація на Близькому Сході. При негативному сценарії ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Раніше стало відомо, що в разі стабільної закупівельної ціни протягом наступних двох тижнів, на ОККО вона може скласти близько 81 гривні, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, - приблизно 77-78 гривень.

Напередодні повідомлялося, що станом на 4 березня тільки за один день середні ціни на всі види палива зросли на 2-3 гривні за літр. Наприклад, бензин А-95 в мережі "Укрнафта" коштує 67,99 гривень за літр.

Про особу: Дмитро Леушкін

Дмитро Леушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного та партнерського транспорту в 2015 році.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин

