Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

Російські окупанти в ніч на 7 березня атакували Україну десятками безпілотників типу "Шахед".
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 0:40 в небі над Україною перебувало понад 60 безпілотників.
У наш повітряний простір заходять нові групи "Шахедів". Під час тривоги вже відомо, що в Полтавській та Одеській областях працювала ППО.
Також вибухи чують у Києві.
За інформацією моніторів, основна маса безпілотників намагається прорватися на захід України.
Станом на 1:14 більшість Шахедів знаходяться у Вінницькій та Житомирській областях.
Дуже голосно було в Києві. Запустили близько 5 ракет.
Можливі повторні запуски.
Станом на 1:40 на Київ летять ще 4 ракети.
1:50 росіяни запустили 2 ракети Цикрон з Криму.
1:53 - вибухи прогриміли в Харкові, в Одесі пожежа після прильотів.
1:57 проведено пуски КР "Калібр" з акваторії Чорного моря. У повітряному просторі України - протягом 45 хвилин.
Удари по Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 4 березня російські війська атакували Україну із застосуванням 149 ударних дронів. Під атакою опинилися кілька регіонів, зафіксовано також влучання.
Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари по об'єктах інфраструктури.
За даними моніторингових каналів, російські війська можуть здійснити чергову масовану ракетно-дронову атаку вже протягом найближчих 48 годин. Повідомляється, що в рамках підготовки до можливого удару спостерігається активне переміщення стратегічної авіації між аеродромами базування.
