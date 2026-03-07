Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

Станом на 1:14 більшість Шахедів перебувають у Вінницькій та Житомирській областях.

Рої Шахедів прориваються на захід України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Російські окупанти в ніч на 7 березня атакували Україну десятками безпілотників типу "Шахед".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 0:40 в небі над Україною перебувало понад 60 безпілотників.

У наш повітряний простір заходять нові групи "Шахедів". Під час тривоги вже відомо, що в Полтавській та Одеській областях працювала ППО.

Також вибухи чують у Києві.

За інформацією моніторів, основна маса безпілотників намагається прорватися на захід України.

Станом на 1:14 більшість Шахедів знаходяться у Вінницькій та Житомирській областях.

Рої Шахедів прориваються на захід України / Фото: t.me/eRadarrua

Дуже голосно було в Києві. Запустили близько 5 ракет.

Можливі повторні запуски.

Станом на 1:40 на Київ летять ще 4 ракети.

1:50 росіяни запустили 2 ракети Цикрон з Криму.

1:53 - вибухи прогриміли в Харкові, в Одесі пожежа після прильотів.



1:57 проведено пуски КР "Калібр" з акваторії Чорного моря. У повітряному просторі України - протягом 45 хвилин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 4 березня російські війська атакували Україну із застосуванням 149 ударних дронів. Під атакою опинилися кілька регіонів, зафіксовано також влучання.

Шахед / Інфографіка: Главред

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари по об'єктах інфраструктури.

За даними моніторингових каналів, російські війська можуть здійснити чергову масовану ракетно-дронову атаку вже протягом найближчих 48 годин. Повідомляється, що в рамках підготовки до можливого удару спостерігається активне переміщення стратегічної авіації між аеродромами базування.

