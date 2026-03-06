Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

Фесенко вважає, що Орбан зацікавлений саме в подальшій ескалації.

Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать нормам міжнародного права. Фактично Віктор Орбан провокує подальше загострення ситуації і посилення напруженості у відносинах з Україною.

З такою заявою виступив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, це виглядає як свідоме оголошення політичної війни з протиправними діями.

"Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію.

Фесенко вважає, що Орбан зацікавлений саме в подальшій ескалації, зокрема в тому, щоб Україна відповіла жорсткими кроками, оскільки наближаються вибори.

"Наприклад, затриманням угорських громадян або іншими демонстративними діями. Саме таку політичну конфронтацію він і намагається спровокувати, тому Україні не варто робити йому такий подарунок", - зазначив експерт.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Останні заяви Орбана

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади і угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією і Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Про особу: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

