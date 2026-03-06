Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

Олексій Тесля
6 березня 2026, 18:35
Росіяни не відмовляються від війни і готують наступ, розповів президент.
Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • Росіяни не відмовляються від війни і готують наступ
  • Під загрозою Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та інші міста України

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади в Донецькій області і повідомив, що росіяни готують тут наступ навесні.

"Сьогодні – Донецька область, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам, всім, хто захищає нашу державу", – повідомив президент.

відео дня

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, в Донецькій області, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними", - підкреслив глава держави.

Він наголосив на важливості достатнього забезпечення бригад і на тому, що захисники тримаються гідно.

"І саме так буде триматися і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Всім нашим партнерам - в Америці, в Європі, де завгодно - слід чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як з нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть", - додав він.

Зеленський зазначив, що зло треба зупиняти, і українці це якраз і роблять на Донбасі.

Важливе попередження: РФ готує новий наступ

Олександр Коваленко, військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір", поділився думкою про можливі плани російських військ у найближчому майбутньому. Він підкреслив, що особливу увагу варто приділити посиленій активності 3-ї загальновійськової армії РФ, яка на східному фронті рухається швидкими темпами, що може свідчити про концентрацію ударного потенціалу на цьому напрямку.

Ситуація на фронті - новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна на Донбасі російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:19Світ
РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:16Світ
Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактику

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактику

19:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Останні новини

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

18:59

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

Реклама
18:56

Дівчина прийняла загадкові плоди у дворі за помідори: що це було

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

Реклама
16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:55

Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

Реклама
14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

14:33

Як раніше видаляли волосся на тілі: жахливі радянські та середньовічні методи

14:30

Альона Омаргалієва стала учасницею шоу "Я люблю Україну" у спецвипуску до Дня боротьби за права жінок

14:17

Раз-два і готово: вишуканий бюджетний салат з бурякаВідео

14:15

Політолог про політсилу Терехова-Кіма: в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець

14:09

Теплий чи холодний відтінок - як помада змінює колір зубів

14:03

Наїсться вся сім'я: рецепт вечері без заморочок з курячого філе

13:47

Кожна поїздка стане економнішою: як швидко зменшити розхід палива в автоВідео

13:42

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

13:30

"Я більше не вірю": Олена Тополя висловилася про кохання після розлучення

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти