РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

Росіяни не відмовляються від війни і готують наступ, розповів президент.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

Росіяни не відмовляються від війни і готують наступ

Під загрозою Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та інші міста України

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади в Донецькій області і повідомив, що росіяни готують тут наступ навесні.

"Сьогодні – Донецька область, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам, всім, хто захищає нашу державу", – повідомив президент.

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, в Донецькій області, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними", - підкреслив глава держави.

Він наголосив на важливості достатнього забезпечення бригад і на тому, що захисники тримаються гідно.

"І саме так буде триматися і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Всім нашим партнерам - в Америці, в Європі, де завгодно - слід чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як з нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть", - додав він.

Зеленський зазначив, що зло треба зупиняти, і українці це якраз і роблять на Донбасі.

Важливе попередження: РФ готує новий наступ

Олександр Коваленко, військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір", поділився думкою про можливі плани російських військ у найближчому майбутньому. Він підкреслив, що особливу увагу варто приділити посиленій активності 3-ї загальновійськової армії РФ, яка на східному фронті рухається швидкими темпами, що може свідчити про концентрацію ударного потенціалу на цьому напрямку.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

